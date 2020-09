Test Digital Foundry: hry pro Xbox One X na nových Series X fungují skvěle

Server Digital Foundry se zaměřil na tvrzení Microsoftu, že zákazníci budou mít ihned po koupi nové Xbox Series X (či S) k dispozici tisíce her, což samozřejmě znamená v drtivé většině staré tituly z Xbox One (X) či ještě starších modelů. Ostatně zpětná kompatibilita s hrami, to je jedno ze zaklínadel Microsoftu i Sony.

Právě proto bylo vhodné vyzkoušet, jak dobře starší hry fungují, přičemž jde především o tituly optimalizované pro výkonnou Xbox One X.

Výsledky jsou takové, že můžeme očekávat spíše ještě mnohem svižnější běh her, které byly sice vytvořeny pro minulou platformu, ale na té nové běží lépe, a to pochopitelně především díky vyššímu výkonu. Například Hitman 2 na Xbox One X (4K Quality) běží na 30 až 40 FPS, zatímco Xbox Series X jej zvládne při 50 až 60 FPS, přičemž právě 60 FPS je strop.

V jiných titulech je to podobné a zpravidla jde o 1,6 až 2násobek snímkovací frekvence. Navíc to vypadá, že byla lépe vyřešena i kompatibilita s ještě staršími tituly z dob Xbox 360. Ani GTA IV pro Xbox 360 provozovaná na Xbox One X si nesáhne na 60 FPS, zatímco na Xbox Series X to je stabilních 60 FPS. A bylo by ostatně vcelku smutné, kdyby to bylo jinak vzhledem k propastnému rozdílu mezi Xbox 360 a Series X a přesvědčování Microsoftu o tom, jak dobře mají emulaci zvládnutou. Škoda jen, že se nedozvíme, o kolik by Series X v tomto případě dokázala překročit 60snímkový strop.

Xbox Series X tak dokáže ve 4K pohodlně provozovat (vedle Hitmana 2) také Monster Hunter: World, Final Fantasy XV ve Full HD, Sekiro běžel mezi 55 a 60 FPS a v případě Gears of War: Ultimate můžeme očekávat na Series X ve 4K dvojnásobný framerate oproti One X ve Full HD (konkrétní čísla nebyla uvedena). A na druhou stranu je tu v případě Rise of the Tomb Raider ve 4K stále strop na 30 FPS.

Mnohé hry ze starší generace ale také přicházejí ve zvláště upravených verzích, které dokáží využít nový hardware. Ovšem i v případě, že se využijí původní a nijak nevylepšené verze, máme dle testů očekávat plynulý běh. Řadu her ale úpravy jistě ještě čekají, jako (snad) právě odstranění nesmyslného 30FPS stropu v Rise of the Tomb Raider.



