Test FSR 2.0 vs. DLSS na osmi generacích karet AMD a NVIDIA

Jedná se pochopitelně o osm celkově, čili čtyři generace Radeonů a čtyři generace GeForce. Konkrétně tu máme GeForce GTX 1070 Ti, GTX 1650 Super, RTX 2060, RTX 2080, RTX 3060 Ti a Radeon RX 570, Vega 64, RX 5700 XT a RX 6800 XT. Nejde tedy vždy o karty stejného kalibru, ale i tak je to velice pěkný průřez nabídkou poslední řady let.

Test serveru TechSpot se nesnaží tyto karty srovnávat mezi sebou, jako spíše ukázat, co můžeme od každé z nich čekat při použití upscalingu v různých rozlišeních zvolených na míru výkonu jednotlivých karet a s různým nastavením technologií DLSS 2.0 a FSR 1.0 či 2.0. Takové výsledky by těžko šlo s klidným svědomím použít pro srovnání výkonu jednotlivých karet, leda by se snad mohly použít ke zjištění toho kolik procent výkonu navíc nám zajistí nám daná technologie v určitém rozlišení a nastavení kvality.

Ovšem i tak by stále šlo o test týkající se jedné jediné hry, a sice Deathloop, která umožní využít právě DLSS 2.0 a FSR 1.0 či 2.0. Navíc se na serveru TechSpot rozhodli, že kvalitu zobrazení nastaví vždy dle možností konkrétní karty, čili ty výkonnější se potýkají i s ray tracingem, což jednoduše znamená, že jakékoliv srovnání výsledků karet mezi sebou by bylo mimo mísu.

Z toho důvodu nemá cenu ani to, abychom my tyto výsledky nějak souhrnně hodnotili z hlediska výkonu jednotlivých karet. Ale některé obecné závěry udělat můžeme. Dozvídáme se třeba to, že FSR 2.0 vůbec nemusí být pomalejší, respektive zajistit nižší nášup FPS ve srovnání s FSR 1.0 (viz výsledky RX 6700 XT ve Full HD), ovšem většinou to platí.

Dále se dozvíme, že FSR 2.0 poněkud nepřekvapivě funguje nejlépe na kartách generací RDNA 2 či RDNA, přičemž ani na Ampere neběží špatně. Celkově pak má cenu sáhnout spíše po FSR 2.0 než FSR 1.0 díky vyšší kvalitě a přijmout trošku nižší FPS.

Své dopady má také to, že FSR 2.0 si vždy vyžádá fixní strojový čas, což nahrává celkově rychlejším GPU a přínos na slabších kartách už je menší, pokud ovšem v případě příliš výkonných GPU nenarazíme na strop daný výkonem procesoru. Ovšem tato technologie bude stále k dispozici i na letitých kartách, což pro DLSS celkově neplatí, neboť tu bez GeForce řady RTX nerozchodíme. Pokud ale je DLSS 2.0 k dispozici, pak se jedná o hlavní volbu, což je logické, neboť FSR 2.0 namísto jader Tensor zatíží hlavní shadery, které se jinak mohou využít pro samotný rendering.