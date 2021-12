Test her pod Windows 10 a 11, jsou pod novým OS rychlejší?

Pro test byly použity moderní a výkonné karty GeForce RTX 3080 Ti FE a Radeon RX 6900 XT, ovšem pokud jde o výběr procesoru a celé základní platformy, Core i9-9900K už je přeci jen za zenitem. Správně by se měl uplatnit ten nejvýkonnější dostupný model, zvláště když se testuje, zda se v operačním systému nenachází úzké hrdlo a navíc lze očekávat, že rozdíly nebudou velké.

Ale možná že se dočkáme i aktualizovaného testu s Core i9-12900K, který by ostatně měl nejlépe fungovat právě pod Windows 11. Na druhou stranu pak s tímto procesorem nebude test vypovídat obecně o tom, zda jsou Windows 11 rychlejší, jalo spíše o tom, zda pod nimi funguje lépe konkrétně hybridní Alder Lake.

Výsledky také mohou do velké míry záviset i na použitých grafických ovladačích (NVIDIA 497.09 a AMD 21.12.1) a jejich vyladěnosti pro konkrétní systém, takže v žádném případě by na základě takového testu nešlo prostě říci, že jedenáctky či desítky jsou pro hry objektivně lepší. Ono to ale vesměs dopadlo tak, že zprůměrované rozdíly v FPS nedosahují ani jednoho procenta a spíše jsou zanedbatelné. Červeně máme přitom zvýrazněn rozdíl ve prospěch Windows 11 a černě zase naopak ve prospěch Windows 10 (či plichtu).

Pokud ale můžeme vůbec mluvit o nějakých rozdílech, když ty se mnohdy pohybují pod hranicí jednoho procenta, pak největší se ukazují ve hrách AC: Valhalla a Far Cry 6, ale pouze s GeForce a ve prospěch Windows 10. Rozdíly mezi systémy v případě testů s Radeonem jsou pak mnohem menší, ostatně ani v jednom případě nedosáhly dvou procent.



Na Tom's Hardware se můžete podívat ještě na další výsledky týkající se i propadů FPS, ale ani z nich nelze určit, že by byly lepší desítky, nebo jedenáctky. Rozdíly tu jsou již větší, ale jednou ve prospěch Windows 10 a jindy zase naopak.

