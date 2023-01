Testy Apple M2 Pro a Max ukazují zvýšený grafický výkon

Před několika dny byly představeny nové procesory Apple M2 Pro a M2 Max . Navyšoval se počet jader CPU (z 10 na 12) a také došlo ke zvýšení výkonu GPU. I v tomto případě k tomu přispělo navýšení počtu jader. U M1 Pro jste mohli mít maximálně 16 jader GPU, nyní je k dispozici i verze s 19 jádry. Podobně tak u M1 Max bylo vrcholem 32 jader, nyní lze získat u M2 Max až 38. To se pochopitelně projevilo i na výkonu grafických čipů.

Zveřejněné testy proběhly v benchmarku Geekbench, a to v dvou různých rozhraních, Metal a OpenCL. Začneme Metalem, kde byly dosažené výsledky následující:

M1 Ultra: 94.583

M2 Max: 86.805

M1 Max: 64.708

M2 Pro: 52.691

M1 Pro: 39.758

Co tato čísla vlastně znamenají? Proti předchozí generaci došlo k navýšení výkonu o cca 32 až 34 %, což je dokonce více, než tvrdil Apple (ten hovořil o 30 %). Všimněme si ale ještě jednoho zajímavého faktu. Výkon nového slabšího čipu (Pro) se už docela blíží výkonu starého čipu vyšší řady (Max). Konkrétně, M2 Pro s 19 jádry se docela přibližuje staršímu M1 Max s 32 jádry, výkon je nižší o nějakých 19 %. Není to sice úplně malý rozdíl, to je pravda, ale novinka M2 Pro má blíže původnímu Max než původnímu Pro. Ještě výraznější je to výše. M2 Max je proti M2 Ultra jen o 8 % slabší.



Pojďme to ale postavit vůči něčemu z jiné stáje než Apple. Necelých 53 tisíc u M2 Pro míří někam k výkonu lehce pod Radeon RX 5600 XT (56 tisíc) a znatelně nad Radeon Pro 5600M (43 tisíc). Téměř 87 tisíc bodů u M2 Max pak překonává např. Radeon RX 6600 XT (83 tisíc).

Další test výkonnější verze M2 Max se ukázal v rozhraní OpenCL. Tam se novince povedlo dosáhnout 75.139 bodů. To překonává např. mobilní GeForce RTX 2070 Max-Q (74 tisíc) nebo Radeon RX 6700S (72 tisíc), v desktopech má blíže RTX 3050 (72 tisíc) než RTX 3060 (96 tisíc).

Za M1 Ultra zaostává jen velmi mírně, ta měla 76 tisíc bodů. Jak vidíme, GPU od Applu se možná mohou chlubit nízkou spotřebou a dobrou efektivitou, ve výkonu ale dosahují i nejvýkonnější verze jen na mobilní mainstream, ve srovnání s desktopem nestačí ani na bývalý mainstream.