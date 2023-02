Testy APU AMD Ryzen Phoenix a Dragon Range napovídají výkon novinek

Při nastavení TDP procesoru na 54 W dosáhl jeho Radeon 780M výsledek 2791 bodů, což je zhruba o pětinu výše než desktopová GeForce GTX 1050 Ti (cca 2350 bodů) a níže než mobilní GTX 1650 (3450 bodů). CPU Score skončilo na hodnotě 11343 bodů. Pokud se TDP procesoru nastavila na méně než polovinu, tedy 25 W, grafický výkon klesl na stále solidních 2486 bodů (-11 %). V případě výkonu CPU šlo o výraznější propad, a to na 8448 bodů (-26 %).

Objevily se i testy slabšího. I v tomto případě jde o 8jádrový procesor jako u 7940HS, významnější změnou je jen snížení taktů ze 4,0/5,2 na 3,8/5,1 GHz. V tomto případě se dostalo na test v Cinebench R23. Jednovláknový výkon by sice podle screenshotu měl být pod 1600 bodů, ale údajně nebyl správný a měl by se ve skutečnosti pohybovat okolo 1800. Nás tak bude zajímat to, co vidět je, a to je 16854 bodů ve vícevláknovém testu. To překonává např. mobilní Core i7-12700H (cca 16200), které jsme nedávno otestovali v notebooku Gigabyte Aero 16 XE5 , je to pod desktopovými Core i5-12600K (cca 17200) nebo 8jádrovým desktopovým Ryzenem 7 7700 (cca 17500). Na mobilní 8jádro to rozhodně není špatný výsledek.