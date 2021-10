Těžaři mají ještě čas, PoS Etherea přijde až v hloubi příštího roku

Na grafických kartách se dnes těží především Ethereum, které je díky jeho vysoké hodnotě nejvýnosnější. Těžaři mají samozřejmě možnost využít své grafiky pro jinou kryptoměnu, ale Ethereum by pochopitelně velice neradi ztráceli, čímž hrozí přechod z modelů PoW na PoS. Jednoduše jde o to, že Ethereum se nebude těžit pomocí výkonu jakéhokoliv hardwaru (Proof of Work), ale jednoduše půjde o to, kolik této měny kdo vlastní a drží (Proof of Stake).

Chystaná velká změna označovaná za "The Merge" (fúze) přitom měla přijít už letos, ovšem postupem času začalo být zřejmé, že už se tak nestane, na což budou dále doplácet především hráči, kteří mají zájem o novou grafickou kartu. Samozřejmě se nedá říci, že by přechod na PoS v případě Etherea nedostatek na trhu s grafikami mávnutím proutku vyřešil, ale situace by se jistě alespoň zlepšila. Záleží ale právě i na tom, zda se těžaři začnou spíše zbavovat svých grafik, anebo se zaměří na těžbu jiné měny.

Aktuálně je tak přechod na model PoS Etherea plánován přibližně na první až druhý kvartál, což ale nezní moc jistě a rozhodně se nedá říci, že s tím lze opravdu počítat. Tento krok je plánován jako další na cestě přerodu v Eth2 , které má být lépe škálovatelné, bezpečnější a udržitelnější. A právě udržitelnost se nejvíce pojí s PoS, neboť to znamená v porovnání s dnešním stavem jen zlomek spotřeby na provoz celého ekosystému.

Takže uvidíme, kdy se Ethereum přidá k dalším kryptoměnám, které jsou založeny na modelu PoS, což je například známé Cardano nebo také Tezos. Nyní budeme předpokládat, že se tak stane během prvního pololetí roku 2022, ale teprve čas ukáže.



Ceny souvisejících / podobných produktů: