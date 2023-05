Těžaři omezují těžbu kryptoměn, GPU používají i pro úlohy HPC a AI

Před dvěma lety jsme tu měli obrovskou krizi s nedostupností grafických karet a jejich nesmyslně vysokými cenami. Tehdejší ceny kryptoměn totiž přiměly spoustu lidí kupovat moderní (a později i starší) grafické karty a začít těžit kryptoměny (a na hráče toho moc nezbylo). Ve velkém se toho chytly těžařské firmy a přisadili si tehdy i scalpeři, kteří přeprodávali nedostatkové grafické karty za šílené ceny. Nyní se situace obrátila a cena kryptoměn je i přes opětovně pomalu se zvyšující hodnotu stále mnohem níže než tehdy. Není divu, že se těžba přestává vyplácet, k čemuž je vedle nižší ceny hned několik důvodů. Složitost těžby se stále zvyšuje, také jsme tu měli přechod Etherea z proof-of-work na proof-of-stake. Kryptoměny, které má ještě smysl těžit na GPU, tak už nejsou z těch největších. Naopak vysoký zájem o umělou inteligenci, čemuž vévodí zejména chatbot ChatGPT, přesouvá využití GPU do jiných oblastí.



Např. kryptotěžařská firma Hut 8 zaznamenala obrovský propad příjmů a zatímco loni v prvním čtvrtletí roku vytěžila 942 Bitcoinů, letos to v Q1 bylo kvůli zvyšující se složitosti těžby i přes mírně vyšší hashrate 2,6 EH/s proti loňským 2,5 EH/s jen 475 Bitcoinů (428 jich bylo prodáno). Když se k tomu přidá snížení průměrné ceny prodaného Bitcoinu z loňských 52300 USD (údaj podle Hut 8, nejsem si vědom toho, že by počátkem roku 2022 byla cena BTC na takové úrovni) na nynějších 30600 USD, není divu, že se jí propadly příjmy za těžbu ze 49,3 na pouhých 14,5 mil. USD. To znamená, že příjmy z těžby jsou nyní jen 30 % oproti loňsku. Etherem se navíc už z výše uvedených důvodů na GPU těžit nedá, takže tato část byla zastavena a GPU více či méně zahálela, což bylo dalším důvodem tak výrazného propadu.



Firma se to snaží vylepšit tím, že místo těžby kryptoměn (zejména již netěženého Etherea) se nyní snaží více soustředit na HPC a využit GPU pro úlohy AI. GPU totiž nejsou pro těžbu Bitcoinu vhodná, na to je potřeba speciální ASICy. Už loni to zvýšila nákupem společnosti TeraGo. Bohužel pro firmu je to jen velmi slabá náplast. Zatímco loni HPC tvořilo příjmy ve výši 3,3 mil. USD (tedy cca 6 % veškerých příjmů), letos to vzrostlo na 4,5 mil. USD. HPC tak nyní sice dělá už téměř 24 % firmy, nicméně i tak to znamená obrovský pár příjmů celé společnosti z 53,3 na 19 mil. USD (-64 %).

Navýšení podílu HPC a AI mají v plánu i další těžařské společnosti, nepředpokládá se však, že se na to vyhradí více než nějakých 5-15 % pořízených GPU, kterými se těžilo především Ethereum. Spíše se tak prozatím snaží nacházet využití pro již pořízené grafické karty, než by kvůli AI kupovali nové. Zatím to tak nevypadá, že bychom se měli brzy dočkat nové GPU krize s nedostatkem grafických karet a přestřelenými cenami, a to i přesto, že projekty s AI rostou jako houby po dešti. Pokud by se ale množství projektů dramaticky zvýšilo a začal by být akutní nedostatek výpočetní síly, něco takového bohužel nelze vyloučit. Nepředpokládá se ale, že by projekty AI nějak často běžely na menších strojích (podobně jako můžete v poolu těžit na jediném GPU doma). U AI je obvykle potřeba rychlejší odezva, nicméně kdo ví, možná v budoucnu nebudeme těžit na GPU kryptoměny, ale budeme zpracovávat za peníze algoritmy využívající AI. Myslíte si, že je něco takového reálné a bude to běžné?