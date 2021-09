Těžařská společnost Stronghold si v USA pořídila vlastní uhelnou elektrárnu

Společnost Stronghold Digital Mining se tak přidala k těm, které se rozhodly samy řešit otázku zásobování potřebnou energií. Stronghold sáhl po elektrárně Scrubgrass, která je schopna zásobovat aktuálně cca 1800 těžebních zařízení pro Bitcoin, ovšem s plánovaným rozšířením výkonu až pro 20.000 minerů už v roce 2022. Co se týče udávaného výkonu elektrárny, dozvídáme se pouze jedno číslo, a to 85 MW.





K této elektrárně nacházející se ve Venango County (Pensylvánie) firma Stronghold přistaví své lodní kontejnery upravené pro provoz těžebních rigů a pro ně bude elektřinu získávat pomocí uhlí, jenomže ne toho, které je opravdovým cílem těžby. Jde o vedlejší produkt označovaný také jako odpadní uhlí a jako takové je méně čisté a často se ani nespaluje, ale hromadí přímo u dolů, kde se později může využít jako materiál pro pozdější pozemní úpravy.

Stronghold plánuje ve své elektrárně v podstatě likvidovat haldy odpadního uhlí a uvolněné pozemky pak vrátit státu prostřednictvím úřadu Pennsylvania Department of Environmental Protection (DEP). To už dělala dříve, jen ne prostřednictvím vlastní elektrárny a dle DEP tak pomohla vyčistit už přes 1000 akrů půdy, do níž by mohly z hald prosakovat nebezpečné látky. Je ale zřejmé, že pálením odpadního uhlí mohou nebezpečné látky zase unikat do vzduchu, což závisí na použité technologii a přinejmenším pak půjde oxid uhličitý.

Nakonec se dozvídáme, že Stronghold má v okolních haldách zásoby paliva na příštích 30 let a že těžba jednoho Bitcoinu si vyžádá zpracování cca 200 tun odpadního uhlí.

