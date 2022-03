Těžba Bitcoinu se po banu v Číně stává větším ekologickým problémem

Čína loni udělala velkou čáru přes rozpočet kryptoměnám. Ban na těžbu vyhnal těžaře do jiných zemí, např. do Kazachstánu a mnoha jiných zemí, např. i USA. Podle studie

loni udělala velkou čáru přes rozpočet kryptoměnám. Ban na těžbu vyhnal těžaře do jiných zemí, např. do Kazachstánu a mnoha jiných zemí, např. i USA. Podle studie Revisiting Bitcoin's Carbon Footprint to však zhoršilo ekologický dopad těžby, což může pro mnohé znít překvapivě, když je Čína spojována především s uhelnými elektrárnami. Faktem nicméně je, že má i spoustu vodních elektráren, které mají velmi nízkou uhlíkovou stopu a těžaři se velmi často soustředili právě do oblastí s vodními elektrárnami.

Tím, že nemohou dále těžit v Číně, museli se přesunout do jiných zemí a bohužel ne vždy do těch, kde se elektřina vyrábí relativně ekologickou cestou. Podle studie tak v roce 2020 měly obnovitelné zdroje pro těžbu Bitcoinu podíl 41,6 %, ale o rok později po čínském banu už jen 25,1 %. Navíc je otázkou technologická úroveň uhelných elektráren, které jsou v Číně čistější než např. v onom Kazachstánu.



Autoři studie předpokládají, že emise z těžby Bitcoinu jsou dokonce překonávají emise celého Řecka. Odhaduje se totiž, že těžba Bitcoinu vyprodukuje 65,4 Mt CO2 ročně, zatímco Řecko je na nějakých 56,6 Mt. Dále tvrdí, že jedna bitcoinová transakce vyprodukuje 669 kg CO2, což je podobně, jako jsou emise letu z Evropy do New Yorku přepočtené na jednoho pasažéra. Také to jsou emise CO2, které vypustí auto se spotřebou 7 litrů na 100 km na vzdálenost přes 4000 km.



