Těžba kryptoměn má další problém: elektronický odpad

Kryptoměny jsou v poslední době velkým tématem, který omezuje dostupnost už tak omezeného hardwaru (zejména GPU, ale i dalších), zvyšují jeho ceny, nicméně problémem je i značná energetická zátěž. Ostatně spotřeba elektřiny už přesahuje nároky mnoha celých zemí a nyní se pohybuje okolo spotřeby ekvivalentní dvěma ČR. Poslední

jsou v poslední době velkým tématem, který omezuje dostupnost už tak omezeného hardwaru (zejména GPU, ale i dalších), zvyšují jeho ceny, nicméně problémem je i značná energetická zátěž. Ostatně spotřeba elektřiny už přesahuje nároky mnoha celých zemí a nyní se pohybuje okolo spotřeby ekvivalentní dvěma ČR. Poslední studie , za kterou stojí autoři Alex de Vries a Christian Stoll, nicméně ukazuje i na další problém. Těžební hardware totiž rychle zastarává, výkon přestává záhy stačit, a průměrná životnost těžebního HW z těchto důvodů činí jen 1,29 roku u přístrojů těžících Bitcoin. To vše způsobuje rostoucí množství elektronického odpadu, kdy se už nehodí pro těžbu kryptoměn kvůli slabé efektivitě. To je problém především pro jednoúčelové minery (ASIC), které jen těžko najdou další využití (např. na rozdíl od grafických karet).

Podle autorů studie se takto ročně vyhodí 30,7 tisíce tun elektronického odpadu (měřeno do května 2021), což je sice jen zlomek proti celkovým 53,6 milionům tun (0,06%), toto číslo ale může růst s tím, jak se mění kryptoměnová horečka. Rychlost vyhazování může stoupat a dle vědců v některých dobách cyklu růstu cen kryptoměn může zbavování se nevyhovujícího HW dosahovat přepočtené míry přes 64,4 tisíce tun za rok. Výše uvedené nižší číslo dle vědců odpovídá ročnímu IT odpadu malé země, jako je např. Nizozemí.

I když tato čísla mohou vypadat jako něco, co v celkových emisích nestojí skoro ani za řeč, při 112,5 milionech transakcí v roce 2020 to dle The Guardian odpovídá 273 gramům elektronického odpadu na transakci, tedy vyhozeným dvěma telefonům iPhone mini. A to už tak nevýznamně nezní.

Ceny souvisejících / podobných produktů: