Těžební hi-end v podobě NVIDIA CMP 170HX se dostává do prodeje za 4400 USD

Po letošním květnovém zvratu, kdy se prudce propadla hodnota kryptoměn šplhající do té doby už řadu měsíců vzhůru, by se dal očekávat stejný scénář jako v předchozích letech. Jenomže tentokrát je situace jiná, máme tu celkový nedostatek daný pandemií a hodnota kryptoměn (hlavně Etherea) se opět dostala na květnovou úroveň. Těžit na grafických kartách se tak nepřestalo, naopak hashrate ethereové sítě je už dávno nad maximem z první poloviny tohoto roku, takže o kartu CMP 170HX, jejíž číselné označení má spojitost s výkonem v Ethash (víceméně), bude jistě zájem.

Zde jde přitom o kartu, kterou si do běžného PC rozhodně nenainstalujeme. Samozřejmě by to šlo, ale těžko bychom v nějakém toweru zajistili potřebný průtok vzduchu, s jakým počítá její chlazení. Jde tu v podstatě o žebrovaný tunel navržený pro rackové chlazení a tomu odpovídá i zadní pozice přídavného napájecího konektoru, což je přitom pouze jeden 8pinový PCIe. Ostatně tento akcelerátor bude vyladěn tak, aby měl co nejlepší poměr výkonu a spotřeby v těžbě.

CMP 170HX je založen na 7nm GPU GA100, s nímž se běžný zákazník také jen tak nesetká, neboť jde o základ pro datacentrové akcelerátory A100. Jde přitom o skutečně méně povedené čipy, neboť na této kartě jim stačí 70 ze 108 provozuschopných jednotek SM, což nám dává 4480 CUDA jader. Především je tu ale 8 GB paměti HBM2e na 4096bitové sběrnici, která nabídne propustnost těsně pod 1,5 TB/s, která je pro jakoukoliv herní kartu nedosažitelná.

Především díky vysokému výkonu pamětí nám tato karta nabízí ve výchozí podobě 164 MH/s v Ethash, takže vyladěná by jistě měla zvládnout i 170 MH/s, jenomže karta prý má zamknutý BIOS, čili taktování, provoz s nižším napětím a další ladění asi nebude možné.

Postačí jí přitom čtyři linky rozhraní PCIe 4.0 a i ty jsou pro účely těžby více než dost, přičemž TDP je 250 W a to už je poněkud za hranou, když tu máme jen jeden 8pinový PCIe (150 W) a samotný slot (75 W). A samozřejmě tu nemáme žádné výstupy, neboť nejde o grafickou kartu, ale o akcelerátor.



Ceny se vyšplhaly někde (Vipera, Dubaj) nad 4400 USD a v Japonsku dokonce v přepočtu téměř na 5300 USD. Na screenshotu nahoře je také zajímavý údaj o skladových zásobách, neboť kdy naposledy jsme viděli číslo jako 866 karet skladem?

