Thajský prodejce nabízí samostatná desktopová APU Renoir, kolik stojí?

Nové desktopové Renoir jsme očekávali jako obvykle i v maloobchodě jako samostatně prodávané zboží, ale AMD nám udělalo čáru přes rozpočet, i když to vypadá, že původně obvyklým modelem prodeje počítalo. Respektive s tím se asi počítá i nadále, ale vůbec nic nevíme o tom, kdy by se tyto procesory mohly do obchodů dostat, a to v rámci oficiálního prodeje. V tom neoficiálním jsou už dnes, alespoň v případě thajského Autonet Home Computer DIY.

Zákazník nebude mít problém s využitím zakoupeného APU Renoir vzhledem k tomu, že základní desky, a především ty s čipsetem B550, mají připraveny BIOSy s jeho podporou. A ostatně právě to je na celé věci podivné. Proč by se měli výrobci desek s něčím takovým obtěžovat, pokud by se ovšem původně nepočítalo s tím, že AMD svá nová APU ihned pustí do retailu?

Přišli jsme tak i o to, abychom mohli posoudit ceny, které AMD zvolí, neboť to byla zásadní otázka vzhledem k tomu, že nové Renoir svým výkonem zasahují hluboko do sestavy generace Matisse. Nyní máme k dispozici alespoň ceny zmíněného thajského prodejce a ty jsou následující:

AMD RYZEN 3 PRO 4350G = 5.850 THB (cca 4200 Kč)



AMD RYZEN 5 PRO 4650G = 7.990 THB (cca 5740 Kč)



AMD RYZEN 7 PRO 4750G = 12.500 THB (cca 8980 Kč)

Lze předpokládat, že modely PRO budou obecně o něco dražší a je také jasné, že dané částky si stanovil sám prodejce dle vlastních potřeb tak, aby se mu to vyplatilo. Zkrátka a dobře, nemusí vůbec odpovídat částkám, za něž by se dané procesory v běžné verzi prodávaly v Evropě. Nicméně, cena modelu 4750G se víceméně rovná tomu, co u nás dáme za Ryzen 7 3700X, dále 4650G pak stojí podobně jako Ryzen 5 3600X, pokud si vybereme jednu z nejvýhodnějších nabídek a za 4350G v Thajsku dají zhruba stejně, co my za AMD Ryzen 7 2700. AMD Ryzen 3 3300X ale představuje výrazně levnější procesor. Zákazníci pochopitelně nemohou očekávat obvyklé boxované verze, neboť procesory jsou dodávány v hromadném balení bez chladičů, ale originální chladiče má prodejce také k dispozici. Zdroj: Hexus.net

