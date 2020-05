The Boring Company dokončila ražení druhého tunelu v Las Vegas

The Boring Company je jednou z mnoha společností, které má pod palcem kontroverzní Elon Musk. Vedení konferenčního centra Las Vegas Convention and Vistors Authority (LVCVA) a Musk oznámili projekt Las Vegas Convention Center Loop (LVCC Loop) v březnu minulého roku a v letošním únoru byl dokončen první z tunelů. Jen o čtvrt roku později, tedy v těchto dnech, bylo dokončeno ražení i druhého tunelu. Tyto dva tunely by měly sloužit k dopravě návštěvníků po centru a zkrátit tak přesuny lidí. Běžně to trvá okolo 15 minut, nyní by vše mělo být možné do dvou minut.



Počítá se s tím, že by se za hodinu mohlo tímto způsobem přepravit okolo 4000 návštěvníků, přičemž základním dopravním prostředkem by měla být autonomní vozítka, která pojmou 12 až 16 lidí a která se mohou i řetězit za sebou pro tvorbu jakýchsi vlaků. Hovoří se ale o tom, že by tu mohly jezdit i standardní Tesly Model 3 nebo Model X. Ze začátku budou tyto vozy řídit normální řidiči, ale Tesla pochopitelně počítá s brzkým nástupem autonomního řízení. Pochopitelně se vše otestuje řádně před tím, než začne ostrý provoz.



ilustrační foto, boringcompany.com

Projekt si má vyžádat mezi 52,5 milionu USD (48,6 milionu má mít na svědomí The Boring Company) a připraven má být na CES 2021, který se bude konat v lednu roku 2021. Nyní se pracuje na třech nástupních stanicích, které budou na dráze (dvě na koncích, jedna uprostřed). Další projekty počítají s navázáním LVCCL na další síť pod Las Vegas, která má vést až na letiště McCarran International Airport.



