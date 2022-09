The Merge je zde: Ethereum přechází na proof-of-stake

Kryptoměny používají různé algoritmy, přičemž dvě nejznámější koncepce jsou proof-of-work (PoW) a proof-of-stake (PoS). Ta první má problém v extrémní energetické náročnosti, protože validace bloků transakcí probíhá náročnými matematickými úlohami (např. nalezením takového prvočísla, které po přidání k bloku transakcí vytvoří hash začínající určitým počtem nul). Zatímco nalezení takového prvočísla je extrémně těžkou záležitostí, ověření jeho správnosti je už dílem okamžiku. Ten, kdo tuto záhadu rozluští, dostává odměnu (vytěží kryptoměnu). Tento přístup využívá např. kryptoměna Bitcoin a dosud ji využívala i ta druhá největší, Ethereum. To se ale od včerejška změnilo. Ethereum totiž přechází na PoS, který z těch větších používá např. BNB nebo Cardano (ADA).



Proof-of-Stake spočívá v tom, že majitelé kryptoměny sází svou kryptoměnu na to, aby se mohli stát validátory. V případě Etherea to znamená 32 ETH, což je při dnešních cenách cca 46800 USD (1,15 mil. Kč). Algoritmus pak náhodně vybere validátory, kteří vsadili svou kryptoměnu, a ti se pak mohou postarat o validaci bloku. Pokud se zjistí, že schválili závadnou transakci, o svou sázku přichází. Zatímco ovládnutí kryptoměny s PoW znamená mít 51 % výpočetního výkonu, zde to znamená mít 51 % veškeré kryptoměny, aby měl útočník převahu mezi validátory. Musel by tak mít zhruba 90 mld. USD v Ethereu.

Proces přechodu začal už 1. prosince 2020, kdy byl vytvořen Beacon Chain na bázi proof-of-stake a původní i nový blockchain běžely současně. Nyní dochází ke sjednocení na jediný blockchain, který už využívá PoS. Pro zajištění decentralizace, lepší škálovatelnosti a vyšší bezpečnosti je ale potřeba dalších změn. Konkrétně jde o tzv. Sharding, který by měl být dokončen v roce 2023. To umožní rozdělením dat natolik snížit HW nároky, že klient pro Ethereum může běžet i na telefonu.

Tento přechod by měl mít ale i značný ekologický dopad. Údaje se hodně různí, pro Ethereum se předpokládá spotřeba mezi 22 až 112 TWh energie ročně při využití PoW, takže sice moc přesný odhad to nemáme, docela jistě ale můžeme říci, že půjde o desítky TWh (jednotky TWh to nebudou a stovky také ne). Průměr 7 různých odhadů, které jsem našel, činil cca 56 TWh, medián by byl 52 TWh. To jsou téměř 3/4 spotřeby celé České republiky, která byla loni 73,7 TWh.

Pro představu, těchto plus minus 55 TWh je energií, kterou spotřebuje cca 18 milionů osobních EV za rok, což je mimochodem počet všech dosud celosvětově prodaných elektromobilů. Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI), který pracuje s relativně nízkým odhadem 23 TWh, předpokládá, že The Merge přinese snížení o 99,988 % na pouhých 0,0026 TWh ročně (2,6 GWh). To jsme na energii pro cca 800-900 elektromobilů. Z 11 milionu tun emisí CO2 by se síť pro Ethereum měla dostat na 870 tun.

Pokud jde o cenu Etherea, to se před spojením pohybovalo lehce nad hranicí 1600 USD. Od té doby ale docela vytrvale padá a nyní se pohybuje okolo 1460 USD.