The Outer Worlds získají dvě velká příběhová DLC

The Outer Worlds se tak tento rok vrátí, neboť Obsidian Entertainment si chystají celkem dvě příběhová rozšíření, z nichž jako první nastoupí Peril on Gorgon. Starou terminologií bychom tak mluvili o datadiscích a novou pak o DLC, i když mezi DLC dnes může spadat cokoliv od speciální textury pro zbraň až právě po příběhové rozšíření.

Peril of Gorgon tak bude první ze dvou, které Obsidiani plánují a toto nové dobrodružství nás zavede na asteroid, kde Spacer's Choice vyrábí Adrena-Time. Jde o jednu z dostupných drog ve hře, jež má za účinek zrychlení pohybu na 15 sekund a silnější útok chladnými zbraněmi. Po vypršení účinku ale je postava na čas postižena -1 na všech atributech a naopak pomalejším pohybem.

Na Gorgonu si tak máme užít novou porci zábavy, ale kolik hodin můžeme očekávat, to se nedozvíme. Víme ale, že tu vedle nové příběhové linky a questů budou i nové zbraně, zbroj i pozitivní a negativní perky. Nové DLC přijde na 15 dolarů a k dispozici bude od 9. září. Hra samotná v základní verzi přitom stále ještě nevyšla na Steamu, i když se to plánuje na letošní rok, ale datum nebylo upřesněno. Je tak možné, že to bude právě 9. září, ale pokud půjde opravdu o roční exkluzivitu pro Epic Game Store, dočkáme se až 25. října.

Co se týče druhé expanze, o ní se zatím neví v podstatě nic, a to ani kdy bude k dispozici. Platí ale, že vydavatelem hry je stále Private Division, což znamená dostupnost pro všechny platformy, na nichž je i základní verze hry. Obsidian Entertainment ale už nějaký ten pátek spadá pod Microsoft a ten se rozhodl, že budoucí hry jako Grounded a Avowed už budou exkluzivně pro Xbox a PC.

