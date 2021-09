THQ Nordic bude slavit a rozdávat hry zdarma, budou i slevy

Oslavami firmy THQ Nordic nás bude provázet Geoff Keighley známý také z The Game Awards, pod jehož taktovkou firma představí šest nových her. Jejich prostřednictvím se také vrátí některé staré herní legendy, ale budou tu i hry s kompletně novým námětem.

Konkrétně se více dozvíme třeba o CRPG Expeditions: Rome nebo o titulu ELEX II, což je další chystané RPG v otevřeném světě žánru sci-fi a fantasy.

Následující video zmiňuje hry/řady jako Biomutant, Titan Quest, Fade to Silence, Aquanox, Wreckfest, Darksiders Genesis, Battle Chasers, The Book of Unwritten Tales 2, Knights of Honor 2: Sovereign a další.

Pozornost hráčů bude lákána především pomocí slev a her zdarma, přičemž slevy zaměřené právě na produkci THQ Nordic už jsou nabízeny na Steamu a akce potrvá do 23. září. Za výhodnější ceny si můžeme pořídit tituly jako Destroy All Humans!, Biomutant, Wreckfest, Desperados III, SpongeBob Battle for Bikini Bottom: Rehydrated, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, the Darksiders series, SpellForce a další.

A které hry nám THQ Nordic nabídne zdarma? Je to jednak akční RPG Titan Quest Anniversary Edition, čili jeho remasterovaná verze obsahující i datadisk Immortal Throne. V této hře budeme ve stylu Diabla pobíhat po starověkém světě ve snaze zastavit bájné Titány.

Jako další titul zdarma tu je Jagged Alliance Gold Edition, taktická legenda z dob OS DOS, kterou asi není třeba zvlášť představovat. Obě tyto hry si můžeme nárokovat rovněž do 23. září, a to také na Steamu.

Pak je tu ale i třetí a velice aktuální hra, Desperados III. Tu nám THQ Nordic nabízí rovněž zdarma, ale na rozdíl od předchozích dvou, které nám v knihovně Steamu už zůstanou, si Desperados III můžeme zdarma zahrát jen do 20. září.

Slevy na hry od THQ Nordic najdeme také v obchodech Xbox Marketplace a Google Stadia, a to s platností do 28. září, přičemž v obchodě firmy Nintendo budou zlevněny ještě o den déle.

Ceny souvisejících / podobných produktů: