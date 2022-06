Threadrippery PRO 5000WX se už v Číně prodávají samostatně

AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX byly nejdříve k dispozici exkluzivně jen v počítačích společnosti Lenovo, později AMD jejich prodej umožnilo i v rámci sestav jiných výrobců a nakonec budou v červenci oficiálně vyslány na trh jako samostatně prodávané zboží, což dokládají i okolní snímky.

Ovšem ty rovněž dokládají, že tyto procesory jsou pro takový prodej již připraveny, neboť je vidíme v krabicovém provedení. Z Twitteru se také dozvídáme, že v Číně se tyto procesory ve skutečnosti již nyní prodávají a uvedeny byly i ceny.





Threadripper PRO 5995WX: 47000 CNY ~ 7029 USD / 164 tisíc Kč

Threadripper PRO 5975WX: 24000 CNY ~ 3589 USD / 82,5 tisíc Kč

Threadripper PRO 5965WX: 17200 CNY ~ 2572 USD / 60 tisíc Kč

Samotná společnost AMD dosud nezveřejnila oficiální ceny nových Threadripperů, přičemž uvedené částky mohou být značně nadhodnoceny, anebo také ne. Nicméně 64jádrový 3995WX z předchozí generace přišel na doporučených 5849 USD a 32jádrový 3975WX na 2749 USD, takže výše uvedené ceny snad platit nebudou. Na druhou stranu by se ale mohly v případě přepočtu na české koruny blížit realitě, neboť my pochopitelně v Evropě nemůžeme jen převést dolary na eura či koruny. U nás přitom 3995WX reálně přijde na cca 155 tisíc korun, takže 164 tisíc za 5995WX by skutečně mohla být reálná cena.

AMD má ovšem v nabídce i Threadrippery PRO 5000 se 16 a 12 jádry, a sice modely 5955WX a 5945WX, které ovšem firma ve své nedávné zprávě nezmínila. Dalo se tak počítat s tím, že tyto dva procesory ve skutečnosti nebudou vypuštěny na volný trh, což se potvrzuje i ve zprávách z Číny, kde také nefigurují.

A kde je Intel? Ten by mohl kontrovat platformou Fishhawk Falls , které očekáváme prostě jako upravené Sapphire Rapids. Jenomže v tom tkví jeden velký problém, neboť právě Sapphire Rapids se na trhu objeví asi až v průběhu 2. kvartálu roku 2023, takže firmě AMD bude zřejmě v případě HEDT procesorů dopřán další ze strany Intelu nerušený rok.

Právě díky chybějící konkurenci ostatně přichází generace Ryzen Threadripper PRO 5000WX až nyní, respektive nastoupila letos na jaře v systémech firmy Lenovo, ale i tak jde o rok a půl trvající zpoždění oproti desktopovým Zen 3. AMD se zkrátka v tomto ohledu nemusí moc snažit a může využít své prostředky tam, kde mu Intel naopak silně konkuruje. A to se v tomto a asi ani ve většině příštího roku nezmění.