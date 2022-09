TikTok je "starý": jeho Now kopíruje novější síť BeReal

U sociálních sítí je dobře vidět, jak úspěšný nový trend začnou všichni kopírovat a integrovat do svých aplikací. V případě TikToku to byla jeho krátká vertikální videa, která vzala Internet útokem a způsobila, že jejich obdobu zavedl i Instagram (Reels) nebo YouTube (Shorts). Logicky se je navíc snaží kvůli velkému úspěchu TikToku výrazně propagovat na úkor tradičního obsahu, kterým byly známy. Jenže čas plyne v sociálních sítích velmi rychle, a zatímco ostatní se snaží napodobit TikTok, ten sám se nyní už dostal do fáze, kde napodobuje své modernější kolegy. Konkrétně jde o aplikaci BeReal.

Uvádí totiž nový TikTok Now, jenž je svým konceptem hodně založen na BeRealu. Myšlenka je jednoduchá. Místo umělého přibarvování si vlastního života, kterým je pověstný např. Instagram, jsou uživatelé někdy v průběhu dne vyzváni k tomu, aby vyfotili fotografii nebo natočili max. 10sekundové video s tím, co právě dělají. Na to je ale vyhrazena jen krátká doba 3 minut, která nedává uživatelům moc šancí si přibarvit skutečnost. Aplikace TikTok Now může být k dispozici v různých zemích (osobně ji v obchodě s aplikacemi mám k dispozici pro stažení a instalaci).



TikTok také vylepšuje svůj přístup k nezletilým, což byla častá výtka na jeho adresu. Uživatelé pod 16 let tak mohou využívat TikTok Now, ale jejich účet bude soukromý stejně jako klasický TikTok. Mají-li pod 18 let, nemohou sdílet svůj obsah v Explore Feed. No a nakonec tu máme omezení pro uživatele ve věku od 13 do 15 let, kdy jejich příspěvky mohou komentovat pouze přátelé. Uživatelé s věkem 18 let a více mohou své příspěvky Now sdílet nejen s přáteli, ale i ostatními. Na příspěvek ale nebude možné reagovat jinou osobou, pokud alespoň jeden z nich nesleduje toho druhého.