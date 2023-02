TikTok odstranil téměř 1700 účtů proruské propagandy, nejde ale o jediný problém

Vedou se vleklé diskuze o tom, jak moc sociální sítě ovlivňují propagandistické skupiny. V posledních měsících to vidíme zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině. S přiohýbáním si reality se patrně setkáváme na všech stranách, hodně se pak řeší především protiukrajinské, resp. proruské dezinformace. Jejich existenci se mnozí snaží bagatelizovat nebo rovnou popírat, nicméně se tu už setkáváme dokonce s tím, že o nich nemluví jen vlády a obyvatelé, ale existenci přiznávají i obří komerční společnosti. V dalším případě je to sociální síť TikTok, která vydala pravidelnou zprávu o zásazích na své platformě, a právě toto je jedním z problémů, které v poslední době řešila.

Mezi červencem a zářím 2022 síť odstranila celkem 1686 účtů, které měly celkem 133,5 tisíce sledujících a které se snažily šířit dezinformace proti Ukrajině. Tyto účty byly obvykle přes VPN založeny z Ruska a snažily se tvářit, že jsou z Německa, Itálie a Velké Británie, na jejichž obyvatele cílily. Pro své příspěvky používaly syntézu řeči v daných jazycích, aby vypadaly lokálně. Není jasné, zda byly tyto účty navázány na ruskou vládu, v tomto si sociální síť nedovolí vyvozovat nepodložené závěry. Dalším 18 účtům se povedlo nasbírat přes 85 tisíc sledujících v Kazachstánu, Bělorusku a dokonce i Ukrajině, přičemž zde se cílilo na rusky mluvící občany. V tomto případě účty pocházely z Gruzie.

Zdaleka to nebyly jediné dezinformační pokusy. Své problémy musí řešit i na Tchaj-wanu, Keni nebo USA. Tam šlo o 104 účtů ze Španělska, kde byly cílem Spojené státy americké a snaha vyvolat občanskou nespokojenost i výběr peněz maskováním se za různé politické strany. Tady šlo o 104 účtů, kterým se povedlo nalákat přes 1,73 milionu sledujících.

Z dalších statistik tu máme např. to, že z platformy bylo odstraněno 0,9 % nahraných videí, celkově to bylo téměř 111 milionů videí, z toho 53,3 milionu automaticky. Nejčastěji to byly drobné prohřešky (42,9 %), nicméně celých 21 % se týkalo ilegálních aktivit a regulovaných látek, v 10,7 % šlo o nahotu a sexuální aktivity, násilný obsah to byl z 9,3 %, videa ohledně sebevraždy, sebeubližování a podobně měla 6,5 %, šikana v 5,9 %, další násilné chování 2,0 % a extrémismus dosáhl na 1,0 %. 89,5 % obsahu bylo odstraněno dříve, než ho kdokoli uviděl, celkem 92,7 % obsahu bylo odstraněno do 24 hodin od nahrání.