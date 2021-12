Tim Cook měl s Čínou uzavřít tajnou dohodu za 275 mld. USD

Podle informací, které zveřejnil server The Information, měl CEO Applu, Tim Cook, v roce 2016 vyjednávat s čínskou vládou podmínky fungování na tamějším trhu. Čína se stále více kriticky stavěla ke službám, jako jsou Apple Pay, iTunes, iCloud nebo App Store. Applu takto hrozilo, že by mohl ztratit velmi lukrativní trh. Podle čínských představitelů Apple nedělal dost pro zdejší ekonomiku, a tak bylo uzavřeno memorandum o porozumění, které mělo dle uniklých údajů znamenat investice ve výši 275 miliard USD.

Apple měl např. pomáhat zdejším výrobcům postavit nejmodernější továrny a školit zaměstnance, měl zvýšit podíl čínských součástek ve svých produktech, postavit nové prodejny a investovat do nových výzkumných center. Také měl propagovat vědu a technické vzdělání v zemi, peníze měly putovat i na obnovitelné zdroje. Odměnou za to měly být benevolentnější podmínky, takže ač sem byly přesunuty servery iCloudu, nemusel předat šifrovací klíče.

Otázkou samozřejmě je, zda to Applu za to vlastně stálo. Např. za poslední čtyři čtvrtletí měl v Číně příjmy ve výši 68 mld. USD a během posledních 5 let mělo jít o zhruba 249 mld. USD. Pokud je ta částka pravdivá, tak příjmy Applu byly nižší než vynaložené investice, a to nehovoříme o zisku, který u Applu v poslední době tvoří 26 % příjmů.

