Tim Cook varuje před snahou EU otevřít iOS: Android má 47× více malwaru

Apple bojuje s Epic Games ohledně tématu alternativních obchodů a platebních metod na jeho platformě iOS. Do podobné problematiky se míchá i Evropská unie, která loni předložila návrh, jenž by omezil technologické giganty právě v tom, jak moc by mohli omezovat vstup aplikací na své platformy. To se jim pochopitelně nelíbí, a to ať už z finančního nebo bezpečnostního hlediska.



Epic Games i různí regulátoři by chtěli, aby si giganti nemohli diktovat, že jen přes jejich "obchod" bude možné nahrávat a platit aplikace, což se těmto firmám pochopitelně nelíbí. Jde o dost velké provize. Problémem je i bezpečnost, na kterou se to Apple snaží dlouhodobě uhrát. Craig Federighi, šéf softwarového vývoje společnosti Apple, nedávno prohlásil, že macOS trápí malware právě z toho důvodu, že je otevřený. Tim Cook na konferenci VivaTech přidal další reakci ohledně iOSu a snaze EU toto ovlivňovat.

Řekl: "Vezměme si např. Android, ten má 47× více malwaru než iOS. Proč? Protože jsme navrhli iOS tak, aby byl jen jeden obchod s aplikacemi a všechny aplikace jsou před publikací zkontrolovány. To umožňuje udržet mnoho malwaru mimo náš systém. Zákazníci nám neustále říkají, jak moc si toho cení. A proto chce stát při uživatelích a uvidíme, kam to vše povede. Jsem optimistický a myslím, že většina lidí, kteří hledí na bezpečnost, ví, že bezpečnost je tady v obrovském ohrožení."

Zde se pochopitelně vkrádá otázka, zda by to neměl být uživatel, kdo si rozhodne, jak velké riziko chce podstoupit. Na jednu stranu je pravdou, že by mu mohlo být umožněno nahrávat aplikace z neověřených zdrojů, pokud to sám chce a chce dobrovolně podstoupit riziko, na druhou stranu tuto svobodu volby nemožnosti si nainstalovat něco jiného podstoupil už tím, že si koupil Apple. Tedy už svým nákupem Applu vyjádřil to, že je ochoten akceptovat tuto nemožnost (byť se mu třeba moc nelíbí).



