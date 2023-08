Titan Quest 2: oznámeno pokračování akčního RPG ze světa mýtů a monster

Immortal Throne. Pak ale dlouho nic nového nevyšlo a původní vydavatel THQ na přelomu 2012/2013 zbankrotoval, na základě čehož pak značku Titan Quest a mnoho dalších získal vydavatel Nordic Games (v roce 2016 se přejmenoval na THQ Nordic), který začal do dalšího vývoje Titan Questu opět investovat. V roce 2016 jsme se tak při příležitosti 10letého výročí dočkali nové verze Titan Quest je akční RPG (konkrétně diablovka), které je specifické zejména tím, že se odehrává v prostředí starověkého Řecka, Egypta a Číny, v němž podoba nepřátel vychází z odpovídající regionální mytologie. Je zde poměrně zajímavý vývoj, jelikož první díl vyšel už v roce 2006 následovaný v roce 2007 obsahovým rozšířením. Pak ale dlouho nic nového nevyšlo a původní vydavatel THQ na přelomu 2012/2013 zbankrotoval, na základě čehož pak značku Titan Quest a mnoho dalších získal vydavatel Nordic Games (v roce 2016 se přejmenoval na), který začal do dalšího vývoje Titan Questu opět investovat. V roce 2016 jsme se tak při příležitosti 10letého výročí dočkali nové verze Anniversary Edition (zdarma pro majitele původní hry na Steamu), což byl remaster dosavadního obsahu s řadou nejen technických úprav, ale také s mnoha gameplay vylepšeními.

- screenshoty připravované hry Titan Quest 2, pro zvětšení klikněte -

A tím to neskončilo, jelikož už v roce 2017 vyšlo nové obsahové rozšíření Ragnarok , v roce 2019 Atlantis a v roce 2021 Eternal Embers . Přičemž každé rozšíření s sebou přineslo i další technická vylepšení aplikovaná na celou hru jako komplet. Není zrovna obvyklé, aby i 15 let po vydání byl technický stav hry stále updatován a vycházela další poměrně velká obsahová rozšíření. Tím spíše, když jde o hru tohoto typu a nikoli nějaké MMO (nejsou tu ani žádné mikrotransakce).

Název Rok vydání Vývojářské studio Vydavatel Engine Titan Quest 2006 Iron Lore Entertainment (zánik 2008) THQ PathEngine TQ Immortal Throne 2007 Iron Lore Entertainment (zánik 2008) THQ PathEngine TQ Anniversary Edition 2016 THQ Nordic THQ Nordic PathEngine TQ Ragnarok 2017 Pieces Interactive (patří THQ Nordic) THQ Nordic PathEngine TQ Atlantis 2019 Pieces Interactive (patří THQ Nordic) THQ Nordic PathEngine TQ Eternal Embers 2021 Digital Arrow (nezávislé studio) THQ Nordic PathEngine Titan Quest 2 2024? Grimlore Games (patří THQ Nordic) THQ Nordic Unreal Engine 5

Je evidentní, že aktuální vlastník této značky si je vědom jejího významu a potenciálu. Bylo tak spíše jen otázkou času, kdy představí plnohodnotné pokračování, protože i přes stále dobrou hratelnost původní hry je už stáří použitého enginu v dnešní době opravdu znát a jakýkoli sebelepší nový obsah tak automaticky ztrácí cenné body už jen díky tomuto faktoru, což má negativní vliv z hlediska potenciálu oslovit nové hráče.

- screenshoty připravované hry Titan Quest 2, pro zvětšení klikněte -

Grimlore Games (to má na svědomí fantasy RPG Nemesis, řeckou bohyni pomsty. Trailer a informace na webu vydavatele poukazují na antické Řecko, ale zda se stejně jako v prvním díle podíváme i do dalších oblastí, o tom zatím nic zveřejněno nebylo. A teď po dalších 2 letech od vydání Eternal Embers tu máme konečně oznámení plnohodnotného druhého dílu, na kterém pracuje interní vývojářské studio(to má na svědomí fantasy RPG SpellForce 3 z roku 2017) a jenž bude mít i nadále tematické zasazení ve starověku plném příslušných mýtických monster, což se mě osobně zamlouvá více než třeba zcela smyšlený svět Diabla. Z hlediska děje bude hlavním cílem porazit, řeckou bohyni pomsty. Trailer a informace na webu vydavatele poukazují na antické Řecko, ale zda se stejně jako v prvním díle podíváme i do dalších oblastí, o tom zatím nic zveřejněno nebylo.

Z cinematického traileru se kromě tematického zasazení o hře nic nedozvíme, ale na webu vydavatele je už 6 screenshotů přímo ze hry (viz výše), podle kterých je patrné, že se příznivci prvního dílu rozhodně mají na co těšit, protože minimálně grafické zpracování vypadá velmi dobře (s ohledem na tento žánr). Tomu by měl ostatně dopomáhat i fakt, že hra poběží na Unreal Enginu 5. Mělo by se jednat o open world, kde se budou střídat denní a noční cykly.

Hra přijde na PC, PS5 a Xbox Series X|S. Přesné datum vydání zatím nebylo oznámeno, na Steamu je pouze uvedeno, že by měla přijít brzy, což ale samo o sobě nic neznamená a letos bych ji už nečekal (kdyby byla tak krátce před svým dokončením, bylo by nepochybně v jejím oznámení datum uvedení obsaženo).