Titan u Cassiopeiy A podporuje neutrinovou teorii o explozi supernov

Nedávno samozřejmě ve vesmírném měřítku, kde 350 let je jako okamžik. Právě zhruba před takovou dobou explodovala Cassiopeia A, která nyní tvoří jedny z nejmladších pozůstatků supernov, o nichž víme. Rozšířila tak kolem sebe obálku prachu a plynů a v tomto materiálu byla identifikována celá řada prvků.

V tomto kompozitním snímku máme modře znázorněný titan, křemík a horčík (zeleně), železo (oranžově) a kyslík (fialově).

Pozůstatky supernov jsou snadno k nalezení, ale astronomové toho stále o jejich explozích moc nevědí. Jsou ale přesvědčení, že hvězda, která už spotřebovala své palivo pro fúzi, se nejdříve zhroutí pod vlastní gravitací. To způsobí šíření razových vln, které se nakonec začnou šířit směrem ven, přičemž jednak se při tom tvoří nové těžší prvky a ty jsou pak energií razových vln rozmetány do okolí a po hvězdě zbyde pouze jádro, čili nová neutronová hvězda, ovšem při překročení kritické meze hmotnosti to může být i černá díra, pokud pomineme další spíše ještě hypotetické objekty.

Co tedy teleskop Chandra v pozůstatcích Cassiopeiy A objevil? Je to titan, o němž se vědělo už dříve, ovšem nyní jde konkrétně o nový izotop titanu, který je stabilní, čili se časem nerozpadá. A je to vůbec poprvé, co byl stabilní izotop titanu objeven na místě exploze supernovy.

Právě takový materiál může podpořit vysvětlení dlouhodobé záhady, která se týká samotné exploze supernov. V počítačových simulacích totiž zmíněné rázové vlny rychle zanikají, čili zde k explozi vůbec nedojde. Evidentně tu tak něco chybělo a tím může být efekt neutrin vznikajících při kolapsu hvězdy, které mají podněcovat tvorbu rapidně expandujících bublin materiálu, jež podporují i šíření rázových vln. Důkaz k této teorii ale dosud chyběl, a tím se právě nyní stal stabilní izotop titanu, neboť právě ten by měl dle modelů vznikat uvnitř zmíněných bublin, a to na základě vypočtené teploty a hustoty materiálu. Jde tedy o objev podporující teorii neutriny podporované exploze supernov.

