Tohle Muskovi nevyšlo: EU považuje X (Twitter) za síť s nejvíce dezinformacemi

Sociální síť X (bývalý Twitter) to pod novým vedení Elona Muska a Lindy Yaccarino příliš dobře nezvládá. Elon Musk chce síť zbavit obrovského množství botů, kteří zde šíří nejrůznější propagandu, na druhou stranu propustil nemalou část oddělení, které se o potírání šíření dezinformací staralo. Toto ověřování skutečnosti nyní přesunul trochu více na samotné uživatele, kteří mohou závadný obsah nahlašovat, nicméně jak se zdá, X na tom v šíření dezinformací, hoaxů a různých fake news není zrovna dobře.



Viceprezidentka Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová, která má tyto záležitosti ohledně sociálních sítí, dezinformací a dalších na starosti, řekla, že X je platformou, která má největší podíl dezinformačních příspěvků na svých stránkách. Velké online platformy, jako jsou Microsoft, Meta (Facebook), Google, Twitch, TikTok, Adobe a téměř čtyři desítky dalších v roce 2018 podepsaly Code of Practice on Disinformation, tedy závazek ohledně seberegulace a snahy o zastavení šíření nepravdivých nebo jinak společensky závadných příspěvků. Mezi signatáři byl i Twitter, nicméně ten v květnu 2023 už jako X z této iniciativy vystoupil. Jourová přidává, že vystoupení X nic nemění na tom, že síť bude muset splňovat zákonná nařízení, která se těchto témat týkají i bez výše zmíněného závazku.

Nedávné studie i potvrzují, že od převzetí Twitteru Elonem Muskem (to se stalo 27. října 2022) na síti vzrostl počet antisemitských příspěvků. Ostatně to není ani až tak překvapivé, když Musk zrušil bany mnoha lidem, kteří takové (a jiné nenávistné) příspěvky šířili. EU dále varuje, že šíření fake news a podobných je neustále problémem a bude ještě větším vzhledem k událostem, které probíhají a budou probíhat. Už nějakou dobu je to rusko-ukrajinský konflikt, v příštím roce nás čekají volby do Evropského parlamentu, je zde i spousta národních voleb.