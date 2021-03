"Tom Cruise" v deepfake videu: nyní již nepoznáme, že to není originál

Sám Ume v rozhovoru pro The Times uvedl, že jeho cílem bylo zvednout povědomí o technologii skryté za deepfake videi, neboť si je sám vědom, že o té ještě mnoho lidí vůbec neví, což právě s sebou nese obrovské a očividné nebezpečí. Je možné, že někdo opravdu blízký Tomu Cruisovi by dokázal poznat, že ve videu nehraje on a že jde o výtvor umělé inteligence. Nicméně kdokoliv jiný, kdo navíc nemusí mít ani ponětí o tom, že taková technologie dnes existuje, by mohl být skálopevně přesvědčen, že jde opravdu o Cruise. A i když o deepfake technologiích víme, při sledování videí ani obvykle nepočítáme s tím, že by mohla být zfalšovaná, pokud nepatříme mezi skeptické paranoiky.