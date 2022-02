Toyota učí Supru autonomně driftovat pro bezpečnější budoucnost dopravy

Automobilky vyvíjí systémy autonomního řízení aut, kde přichází ke slovu umělá inteligence a strojové učení. Většina lidí by asi čekala vývoj asistentů pro jízdu na dálnicích, v zácpách nebo ve městech. Toyota Research Institute (TRI) na to šla trochu jinak, vzala sportovní vůz Supra a učila ho autonomně driftovat na závodní trati. Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) by měl rozšířit schopnosti autonomní jízdy až na úplné hranice možného.



Možná si kladete otázku, proč Toyota ztrácí čas vývojem takových "nesmyslů", jako je autonomní driftování, když budoucnost autonomní jízdy je zajistit právě co nejbezpečnější jízdu v rámci limitů. Vtip je v tom, že i při všech bezpečnostních opatřeních a asistentech se může stát, že se vůz dostane na kluzké silnici (např. na ledu) do smyku. A pak je velmi důležité, aby vůz věděl, jak se v takovém případě chovat, jak smyk kontrolovat a směrovat vůz tak, aby se pokud možno vyhnul nenadálým překážkám. Systém je schopen vyhodnotit trajektorii vozu 20krát za sekundu a adekvátně tomu zvolit, co má udělat.

