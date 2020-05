TP-Link Archer AX11000: špičkový router s Wi-Fi 6 pro hráče

Již na začátku roku 2019 byl představen high-endový router TP-Link Archer AX11000 , ale na jeho uvedení na trh si museli fanoušci počkat nezvykle dlouho. Až nyní se totiž tento model konečně dostává na český trh a hned na úvod je nutné upozornit, že se nejedná o řešení pro každého. TP-Link s tímto routerem cílí na profesionální hráče, pro které je důležitá vysoká propustnost během online hraní. A neváhají si za takové řešení připlatit. Archer AX11000 snadno odlišíte od běžných domácích a kancelářských routerů hned na první pohled. Výrobce totiž zvolil agresivní herní design s kontrastními červenými prvky a osmi neobvyklými externími anténami pro zlepšené pokrytí signálem.

Hlavní doménou této novinky by měla být rychlost, kterou obstarává standard Wi-Fi 6 (dříve známý jako 802.11ax) a několik moderních technologií. Výsledkem by měla být rychlost až 10 756 Mb/s rozdělená do tří frekvenčních pásem. Kromě 2,4GHz pásma s rychlostí do 1 148 Mb/s a běžného 5GHz pásma s až 4 804 Mb/s je totiž připraveno ještě druhé 5GHz pásmo určené pro hry, které nabídne dalších 4 804 Mb/s. Dedikované pásmo umožňuje, aby hráč nebyl rušen při online multiplayeru, zatímco jeho rodina sleduje třeba filmy ve 4K z Netflixu. Kromě MU-MIMO, DFS nebo BSS Color používá router také technologii OFDMA, která prostřednictvím efektivnějšího rozdělení pásma snižuje latenci a umožňuje simultánní připojení více koncových zařízen najednou.

Mezi funkce, které na běžných routerech nenajdeme, patří Game Accelerator. Jeho úkolem je automaticky detekovat a optimalizovat herní streamy. Technologie je kompatibilní s více než čtyřmi desítkami titulů včetně Grand Theft Auto, League of Legends, Call of Duty nebo Battlefield. Game Protector využívá balík TP-Link HomeCare poháněný technologiemi od Trend Micro, který pomáhá při ochraně počítače i herních účtů před útočníky. A za zmínku stojí také speciální uživatelské rozhraní, kde lze sledovat komplexní herní statistiky včetně odezvy v reálném čase, doby trvání hry či přiřazení síťových zdrojů. I tento model lze navíc ovládat pomocí mobilní aplikace Tether, která zdarma dostupná v češtině pro Android a iOS. V neposlední řadě nechybí ani kompatibilita s hlasovou asistentkou Amazon Alexa.

Archer AX11000 spoléhá na 1,8GHz čtyřjádrový procesor se třemi koprocesory a 1GB operační pamětí. K dispozici je port WAN s podporou až 2,5 Gb/s, osm gigabitových LAN portů a USB Type-A i Type-C. Router se začne v následujících dnech prodávat na českém trhu za cenu pod 14 tisíc korun.

Zdroj: Tisková zprava

