TrendForce má novou tabulku největších výrobců čipů bez vlastních továren

Tabulka firmy TrendForce ukazuje, že předchozí rok byl i pro fabless výrobce počítačových čipů velice dobrý, i když zlaté časy dané dopady pandemie už zřejmě skončily. Tržby předních firem vzrostly o 44 procent a nejvíce si polepšil Marvell a AMD o 72 a 71 procent. Každá z firem v této tabulce, a to až na nešťastný Will Semiconductor, si však polepšila alespoň o 26 procent.

Na prvních třech místech se vůbec nic nezměnilo, i když ze čtvrté pozice se k Broadcomu nebezpečně přiblížila firma AMD a pokud ta bude dále růst podobným způsobem, respektive pokud se bude i nadále rozvíjet více než Broadcom, v další tabulce už může být třetí. To však není tak jisté, neboť do těchto výsledků se již počítají tržby firmy Xilinx, která se v únoru stala součástí AMD. Ovšem i bez ní by AMD utržilo 5,33 mld. USD s 51procentním růstem, takže by stejně skončilo třetí před MediaTekem.



Za zmínku stojí také tržby firmy Qualcomm, která se podílí téměř jednou čtvrtinou na celkové sumě 39,4 miliard dolarů a velice si plepšila také NVIDIA, která společně s Qualcommem navýšila svůj náskok oproti Broadcomu a ostatním. NVIDIA za to vděčí dvěma svým nejvýkonnějším divizím, a sice herní s kartami GeForce a pak datacentrové se serverovým hardwarem.

Zvláštní uznání si vysloužil především Marvell, který se díky svému 72% růstu tržeb povyskočil z 9. na 6. místo. Ovšem stejně jako firmě AMD, i Marvellu v tom dopomohla akvizice, a sice firmy Innovium, která zařídila navýšení tržeb za prodej serverového hardwaru o 125%. Ale i tak je Marvell jen na vrcholu druhé pětice firem, mezi nimiž a první pětkou zeje obrovská propast.

Dle společnosti TrendForce by měla čísla za druhý letošní kvartál reflektovat už zpomalení, což je jednak obvyklé pro tuto část roku a pak v neprospěch dalšího růstu vypovídá řada faktorů, a to především inflace, válka a COVID-19 v Číně.