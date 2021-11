TrendForce: příjmy z prodeje pamětí DRAM i Flash letos prudce porostou

Pamětí DRAM je tak aktuálně dostatek, a to především díky tomu, že zákazníci firem Samsung, SK Hynix, Micron a potažmo menších výrobců se dříve předzásobili, což způsobilo krátkodobý růst cen. Nyní jsou ale sklady plné pamětí DRAM a pokud jde o poptávku, ta má v příštím roce vzrůst o 17,1 %, zatímco dodávky dle TrendForce s ohledem na celkovou kapacitu (čili tzv. bit supply) vzrostou o 18,6 %. Díky tomu tak průměrná prodejní cena pamětí DRAM spíše mírně klesne, ale celkové tržby se udrží na vysoké úrovni kolem 91,5 miliard dolarů, jíž by měly (téměř) dosáhnout i letos.

Pokud jde o paměti NAND Flash, ty čeká další výrazný růst tržeb, a to o téměř 22 procent na 69 miliard a v příštím roce už to bude mírnější růst na více než 74 miliard dolarů. Právě během roku 2022 by dodávky (bit supply) měly dle TrendForce vzrůst o téměř 32 procent, zatímco poptávka poroste o procentní bod pomaleji, čili i zde se očekává mírný nadbytek a snad i snižování cen.



K tomu se totiž přidá i mnohem lepší situace na trhu s NAND Flash z hlediska konkurence na rozdíl od DRAM, kde TrendForce mluví oligopolu, čili o nadvládě tří výše zmíněných společností. Ty ostatně společně ovládají 94 procent trhu s DRAM a už vícekrát byly obviněny z toho, že se domlouvají na společném postupu. Právě proto by tak měly ceny pamětí NAND Flash i přes velice podobnou situaci ohledně poptávky a nabídky klesat více než ceny DRAM.

Firmy samotné se ale mohou dle zprávy TrendForce obávat o své zisky, což je problém promítající se spíše do dalších let. Týká se otázky, zda rostoucí zisky dokáží vyvážit neustále se zvyšující kapitálové investice, čili aktuálně především náklady spojené se stavbou nových továren. Společnosti jako Samsung a SK Hynix ostatně mluví i o stamiliardových částkách v dolarech, které chtějí postupně investovat. To je pak spojeno i s faktem, že s využitím procesů pod 20 nm je už složité navyšovat bitovou výtěžnost pamětí DRAM z waferů, což si už dnes žádá i nasazení strojů pro EUVL. Jejich ceny jsou přitom vysoké a nabídka omezená kvůli tomu, že dnes je dokáže vyrobit pouze holandská ASML a tak tomu ještě přinejmenším řadu let zůstane.



Zdroj: TZ TrendForce via TechPowerUp

