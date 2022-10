Trh s NFT se od začátku roku propadl o více než 97 %

NFT (Non-Fungible Token) je věcí, na kterou se hodně liší názory stejně jako na kryptoměny, na jejichž technologiích jsou postaveny. Je to dáno v zásadě dvěma aspekty. Jedním je to, že se platí za něco nehmotného (byť je to někdy spojeno s reálným fyzickým produktem), což mnohým lidem nedává smysl, za druhé se kolem toho vyrojilo obrovské množství podvodníků a pořád jen slýcháváme, kolik peněz zmizelo v dalším pochybném projektu. NFT se dostala za svou první mánii, tzv. "hype" už opadl a nyní (zdánlivě) nikoho téměř nezajímají. Alespoň by se tak mohlo zdát z některých prezentovaných dat.



Podle zprávy Bloombergu spadl objem transakcí proti letošnímu lednu o více než 97 %. Zatímco v lednu dosahoval objem transakcí 17 mld. USD, za září to bylo jen 466 mil. USD. Zajímavé je však to, že ačkoli klesl nejen objem transakcí a také jejich počet, téměř neklesl počet lidí, kteří tyto transakce prováděli. Podle zprávy jejich počet klesl ze 45 tisíc v březnu na 42 tisíc v září. Vypadá to tedy, že lidé, kteří s tím začali, jsou ve většině případů stále aktivní, ale už se neprodává a nekupuje "každé NFT" a především se umravňuje jejich cena. Další informací je i to, že zhruba 80 % NFT, která se v lednu vyrazila na OpenSea, byla nějakým způsobem falešná nebo ukradena.