Tři videa z Half-Life: Alyx a tři způsoby hraní

Valve totiž zveřejnilo tři videa, v nichž máme dobře ukázáno, jak se bude Half-Life: Alyx hrát s využitim jednoho ze tří stylů, a to Teleportation, Continuous a Shift. Jde o styly spojené veskrze s pohybem postavy, neboť to je jedna z nejméně vyřešených otázek hraní ve VR obecně. Spojena je s tím, že díky VR headsetům máme na jednu stranu naprostou volnost v rozhlížení se kolem sebe a často i s ohledem na menší pohyby hlavou do stran či nahoru a dolů.

Na druhou stranu, pohyb celé postavy je problematický, protože už nemůže být zařízen tak přirozeně jako rozhlížení se kolem sebe. Byly tu už pokusy o vytvoření šlapadel pro VR systémy, v nichž můžeme chodit, ale ve skutečnosti nás kluzké či drážkované plochy udrží na místě a přitom nás podrží bezpečnostní popruhy. Kdo ale má finance, místo a chuť si do domácnosti pořizovat takové věci? Nehledě na to, že naše šlapání na místě musí být ještě přeneseno do hry jako pohyb postavy.

Společnost Valve ale nabízí hned tři způsoby pro pohyb postavy ve hře Half-Life: Alyx a nejdříve tu máme styl Teleportation. Ten je vcelku jasný a už dlouho známý. S využitím pohybového ovladače prostě zamíříme a v cílovém místě se zvýrazní, kde budou naše nohy. Po stisku tlačítka se tam naše postava okamžitě přesune, a to skokem bez animace.

Styl Continuous je také zřejmý už dle svého názvu. Jde prostě o plynulý pohyb, rovněž s pomocí ovladače, přičemž ten působí přirozeněji, ale může být ve výsledku pomalejší než teleportace a také může řadě lidí způsobit nevolnost. Mozek je totiž zmaten tím, že oči sice vidí, že se pohybujeme, ale to neodpovídá vjemům z ostatních smyslových orgánů. Právě proto se v rámci teleportace naše postava přesouvá ihned, aby pohyb na zvolené místo nezpůsoboval nevolnost.

Nakonec tu máme režim Shift označitelný za kompromis mezi oběma předchozími či jejich spojení dohromady. Máme v něm také možnost se teleportovat na místa, ovšem už ne skokově bez animace, ale plynule, i když velice rychle. A jak ukazuje poslední video, režim Shift lze velice dobře využít během přestřelek pro postup mezi kryty. Tam už se můžeme volně pohybovat, i když jen na omezeném prostoru, ale celkově to vypadá velice dobře, zvláště když si můžeme na pomoc vzít třeba i dveře automobilu a využít je jako štít (zřejmě to jsou dobře pancéřované dveře).

Half-Life: Alyx přijde na trh 23. března jako asi dosud nejnadějnější titul, jaký byl kdy pro VR hraní připraven.

Ceny souvisejících / podobných produktů: