Trump povolil TikTok Global, bude za ním stát Oracle a Walmart

Sociální síť TikTok dostává v USA zelenou. Donald Trump totiž povolil dohodu mezi společnostmi ByteDance (ta vlastní TikTok) a americkými společnostmi Oracle a Walmart. Microsoft tak opravdu TikTok nezíská a Walmart, který měl původně získat tuto síť právě s Microsoftem, ji bude mít s Oraclem. Součástí dohody je to, že vznikne nová společnost TikTok Global, která bude mít sídlo v Texasu a dle Trumpových slov nebude mít s Čínou nic společného. Spoluvlastníky budou všechny tři společnosti.



Nová společnost by měla zajistit až 25 tisíc nových pracovních míst v USA, ale vůbec není jasné, jak by se mělo dosáhnout tak vysokého čísla. Současně se počítá s vytvořením fondu pro vzdělávání s hodnotou 5 mld. USD. Hovoří se také o tom, že TikTok Global by měl někdy v průběhu příštího roku vstoupit na burzu. Zatím ale není jasné, kdy by mělo toto IPO proběhnout a kolik peněz by chtěla společnost vybrat od investorů. ByteDance by měl mít plnou kontrolu nad zdrojovým kódem aplikace, ale současně by Oracle měl mít přístup k němu a mít možnost ověřit, že se do Číny neposílají žádná data, která by tam neměla být zasílána. Zatímco Oracle se bude starat o technickou stránku věci (např. správu dat), Walmart má být komerčním partnerem.

