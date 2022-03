TSMC letos navýší kapacitu 5nm procesu o čtvrtinu, zákazníci si to žádají

Není tak divu, že generace procesů N5 firmy TSMC bude využívána mnohem více než dříve a že se letos ještě budou navyšovat výrobní kapacity, alespoň dle serveru DigiTimes . Nemusí jít přitom jen o samotný modelový proces N5, ale celou jeho rodinu, do které se řadí N5P, N4, N4P, N4X. A jak jsme se tento týden dozvěděli, je tu i "Nvidia-specific 4N", jímž jsou vyráběny čipy GH100 generace Hopper, přičemž to možná budou i nové GeForce, ale to se teprve uvidí.





Bude tu pochopitelně také ještě firma Apple, která má využívat procesy N5 a N5P pro své čipy A14, A15 a M1 v různých podobách, přičemž A16 by měly využít ještě stále relevantní N4 s tím, že jejich výroba by měla začít už v horizontu několika týdnů, čili Apple bude zřejmě i nadále největším zákazníkem firmy TSMC, pokud jde o 5nm rodinu procesů, ostatně masová výroba pomocí 3nm technologií (N3) v TSMC začne až v druhé polovině tohoto roku.

TSMC tak v podstatě musí rozšiřovat kapacitu, aby mohlo alespoň nějak uspokojit poptávku danou přílivem nových zájemců, což bylo pochopitelně plánované. Aktuálně má přitom v rámci rodiny N5 disponovat až cca 120 tisíci WSPM (Wafer Start Per Month), což firma sama oficiálně plánovala na začátek tohoto roku.

Čili pokud má jít o zvýšení této kapacity o 25 procent, a to do třetího kvartálu tohoto roku, nové produkty firmy AMD a nové GeForce Ada i akcelerátory Hopper od NVIDIE by měly nastupovat už v době, kdy bude TSMC disponovat kapacitou 150 tisíc WSPM. Aktuálně by tak už měly probíhat přípravy na toto rozšíření, což znamená budování nových linek, ale o tom se už z oficiálních zdrojů (zatím) nic nedozvíme.

Rozšíření výroby pomocí N5 je tak jistě dobrá zpráva, ovšem na druhou stranu je jasné, že Apple bude tyto procesy používat i nadále, do popředí se navíc tlačí i Intel a navíc opět přichází i NVIDIA, která na krátký čas částečně "zběhla" k Samsungu. Jaká tedy bude dostupnost 5nm produktů, to se teprve uvidí, ale začíná být zřejmé, že firmy se budou snažit rozředit zájem zákazníků tím, že vedle nových produktů budou stále nabízet i starší, což má platit zvláště pro NVIDII a její nové Ada a staré Ampere. V případě AMD a jeho procesorů Zen je to samozřejmost.



