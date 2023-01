TSMC možná sníží cenu 3nm waferů, o výrobu není zájem

I když v některých oblastech trhu čipová krize trvá i nadále, v případě pokročilých procesů se nám situace dostala spíše do opačného problému, alespoň co se 3nm výroby u TSMC týče. Společnost TSMC v poslední době výrobu pomocí pokročilejších procesů zdražovala, což dopadlo na firmy jako Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm nebo MediaTek. Vypadá to však, že to poněkud přehnala. V případě 3nm výrobního procesu N3 je cena už tak vysoká, že o něj nemá skoro nikdo zájem. S cenou 20 tisíc USD za wafer je o 25 % dražší než 5nm proces a v zásadě jediným zásadním zákazníkem je tu Apple např. s čipy pro připravovaný iPhone 15.

Zákulisní informace tak hovoří o tom, že by TSMC mohlo snížit cenu procesu N3, aby nalákalo více zákazníků. Výroba pomocí tohoto procesoru začala na úplném konci loňského roku 2022 a předpokládá se, že více efektivní proces N3E by měl nastoupit někdy v průběhu letošního roku. Ten by měl být levnější a hovoří se o tom, že by mohlo přijít i snížení ceny nynějšího procesu N3. Prozatím to vypadá, že o některé z 3nm procesů uvažuje Nvidia u další architektury Blackwell plánované na rok 2024 a AMD u architektury Zen 5, kde se také hovoří o příštím roce. Koho na 3nm výrobu (a zda vůbec) přesvědčí pro letošek, to se teprve uvidí. Připomeňme ještě, že TSMC očekává pád příjmů o 5 % i kvůli nepříznivé ekonomické situaci.