TSMC poodhalilo připravovaný 2nm proces a jeho vlastnosti

Společnost TSMC zahájí velkosériovou výrobu pomocí 3nm procesu ještě v tomto roce, což firma potvrdila při zveřejňování svých finančních výsledků za poslední čtvrtletí. To však nemusí nutně znamenat, že si je letos i koupíme (např. se nedá předpokládat, že by se objevily v letošních iPhonech). Tomu se zde ale dnes věnovat nebudeme, soustředit se budeme především na budoucnost. TSMC totiž pohovořilo také o připravovaném 2nm procesu, který by se měl v testovacím provozu objevit v roce 2024 a čipy jím vyrobené by se měly na trhu objevit o rok později, tedy ve 2025.

A co tato novinka vlastně přinese? Podle společnosti má při stejné spotřebě nabídnout o 10 až 15 % vyšší výkon ve srovnání s 3nm procesem. Pokud srovnáme stejné frekvence, spotřeba má být o 25 až 30 % nižší. Navzdory matematickému 50% rozdílu mezi 2 nm a 3 nm se ale hustota nijak výrazně nezvýší a údajně půjde jen o 10 %. Firma věří, že situace s čipy bude stabilní nejdříve od příštího roku a uklidnění stavu si vyžádá ještě několik čtvrtletí, a očekává, že se jí navzdory chaotické situaci podaří nadále růst.