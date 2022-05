TSMC prý bude v příštím roce opět zdražovat

Společnost TSMC zdražovala především v předchozím roce , kdy šlo o 10 až 20 procent dle výrobního procesu, přičemž velcí zákazníci jako především společnost Apple, si mohli vyjednat lepší podmínky než menší zákazníci. Do těchto čísel ale pochopitelně moc nevidíme a vidět nemůžeme, nicméně je jasné, že v roce 2021 ceny čipů narostly a mnohé firmy, jako třeba automobilky, byly ochotny platit v podstatě cokoliv, jen aby nemusely zastavit výrobu.

Doba největšího nedostatku kapacit je ale snad už za námi, ovšem nyní se zase hlasitě hlásí o slovo inflace v kombinaci s obrovskými investicemi předních výrobců čipů. Lze si tak dobře představit, že těm porostou náklady na energie, wafery, chemikálie, výrobní stroje a do toho přijdou i ohlášené investice dosahující už desítek miliard dolarů.

Jen letos chce TSMC investovat 40 až 44 miliard amerických dolarů, což není málo vzhledem k tomu, že pouhé tržby této firmy mohou letos dosáhnout cca 70 miliard, čili takové náklady by nedokázala pokrýt ani z hrubého zisku. Ale to jen pro představu, jaký objem peněz TSMC investuje do budoucích kapacit, přičemž v tom rozhodně není sama a velice podobný směr nabral i Intel, Samsung či SK hynix.

Dle Nikkei Asia už společnost TSMC ohledně zdražování výroby kontaktovala některé své zákazníky, kteří ale uvádí, že tentokrát nebude navýšení tak prudké jako loni a konkrétně to bude mezi 5 a 8 procenty dle typu procesu. Plánováno je na samotný začátek příštího roku. TSMC přitom dává vědět tak brzy právě kvůli tomu, aby zákazníci měli čas se připravit.

TSMC můžeme přitom vidět ve světě výrobců čipů jako Plzeňský Prazdroj na trhu s pivem, čili pokud zdraží TSMC, menší výrobci jako UMC, SMIC či GloFo obvykle následují. Plánované zdražení by ale dle ohlasů zákazníků nemuseli nést lehce výrobci chytrých telefonů a jiných zařízení či PC, na jejichž trhu se poptávka snižuje. Lépe to mohou akceptovat ti, kteří využívají ty nejlepší výrobní procesy, ale v případě vyspělých technologií by mohli reptat.