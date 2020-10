TSMC se údajně dohodlo s USA na dodávkách pro Huawei, ovšem s omezením

Huawei odebírala čipy od TSMC prostřednictvím společnosti HiSilicon a opatření americké vlády způsobila, že tato spolupráce musela být zrušena. Huawei se ocitla na černé listině a jako taková si nemůže objednávat čipy u TSMC, která spoléhá i na výrobní zařízení amerických firem. Právě díky tomu má vláda USA potřebné páky, jimiž mohla přinutit TSMC k tomu, aby už na jaře přestala od Huawei přijímat nové objednávky, přičemž ty existující mohla splnit nejpozději v polovině září.

Výsledkem bylo údajně i to, že namísto 15 milionů objednaných 5nm čipů Kirin 9000 má Huawei nyní k dispozici jen cca 8,8 milionů, což tak bude mít jasný dopad na budoucí nabídku telefonů Huawei Mate 40. Udávaný počet je ovšem založen na odhadu vycházejícím z toho, že Huawei měl získat od TSMC celkem na 22 tisíc waferů s čipy Kirin 9000. Odhaduje se právě to, že na každém waferu by mělo být kolem 400 funkčních čipů, takže dle toho se mluví o výsledném čísle 8,8 milionů. Tak či tak, Huawei by potřeboval mnohem více waferů na to, aby uspokojil očekávanou poptávku, neboť dříve předpokládal, že od října do konce roku dodá na trh právě kolem 8 milionů telefonů s Kirin 9000.