TSMC už vyrobilo 5nm čipy pro Bitmain, těžba kryptoměn opět efektivnější

Všichni netrpělivě čekáme na první 5nm procesory, které by měly být opět efektivnější než ty předchozí. Budou menší, výkonnější i úspornější, což jsou vlastnosti, které se hodí všude. Ačkoli tak masivní nástup můžeme čekat zejména u Applu s jeho procesorem A14 pro letošní iPhony, 5nm technologie by se mohla objevit i u jiných produktů. Jedním z nich jsou ASICy společnosti Bitmain určené pro těžbu kryptoměn. Ty nyní využívají 7nm+ výrobní technologii, nicméně Bitmain už v prosinci obdržel první vzorky nových procesorů vyrobených pomocí 5nm technologie.

Ta by měla přinést o 84 % vyšší hustotu obvodů, o 45 % menší plochu výsledného čipu a o 15 % vyšší výkon ve srovnání s původním 7nm procesem. Hovoří se o tom, že 5nm proces má dokonce vyšší výtěžnost waferů okolo 80 %, přičemž u těch nejlepších se dosahuje až okolo 90 %. Zatímco Bitmain už první 5nm čipy dostal, konkurenční společnost Canaan na ně ještě čeká, ale měla by se jich rovněž velmi brzy dočkat a hovoří se ještě o tomto čtvrtletí. Kdy se ale začne masová výroba těchto procesorů, není úplně jasné. Dá se totiž předpokládat, že prioritu budou mít čipy A14 pro Apple. Hovoří se však, že by mohla začít snad už i v létě, nejpozději pak do konce roku.

Ceny souvisejících / podobných produktů: