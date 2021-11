TSMC vybrala téměř 4 miliardy dolarů za rezervace budoucích kapacit

Mezi firmami jako TSMC a tzv. fabless výrobci čipů už dlouho existují různé dohody jako WSA (Wafer Supply Agreement), kterou byla v minulosti postižena především firma AMD, pro niž šlo o závazek využívat kapacity firmy GlobalFoundries. To lze vidět jako dědictví po odstěpených továrnách, které firmě AMD přineslo řadu vrásek na čele zvláště v době, kdy GloFo bojovalo s rozjetím 28nm procesu a až poté, co byl zrušen vývoj 7nm procesu, se firmě AMD uvolnily ruce.

Ovšem v případě TSMC jde nyní spíše o to žádost finanční spoluúčasti, pokud zákazníci vůbec chtějí pomýšlet na rezervaci budoucích kapacit. Firmy jako Apple, AMD, NVIDIA, Intel, Qualcomm či další tak firmě TSMC mají už nyní platit zálohy za čipy, které teprve budou vyrobeny a TSMC si to samozřejmě může dovolit po nich žádat, neboť její zákazníci jinou možnost nemají.

Od TSMC se tak dozvídáme ( PDF ) že do 30. září letošního roku už vybrala 3,825 miliardy dolarů v rámci tzv. temporary receipts. To jsou peníze, které zákazníci skládají za to, aby si mohli u TSMC držet své rezervované kapacity, přičemž na co tyto peníze použije samotné TSMC, toť otázka.

Dozvídáme se ale, že TSMC tyto platby neřadí mezi běžné tržby a mezi ty mají zapadnout až v momentu, kdy budou splněny smluvní podmínky. Můžeme to tak považovat dejme tomu za ekvivalent zálohy, která má poskytovat firmě TSMC jisté záruky za to, že objednané a zamluvené kapacity budou skutečně využity. Pochopitelně se ale nedozvíme žádné pikantní podrobnosti, jakož ani to, kterých konkrétních zákazníků se takové platby vůbec týkají. Ti přitom mohou mít výhody, na něž zákazníci neskládající zálohové platby nedosáhnou, a to především celkově výhodnější cenu za odebrané čipy nebo třeba i vytvoření speciální verze výrobního procesu na míru potřebám.

Například taková NVIDIA ve svém letním vyjádření ke svým tržbám uvedla, že už investovala do zajištění budoucích dodávek a provedla nezrušitelné objednávky, a to ve výši 195 milionů dolarů. Stovky milionů dolarů platí také AMD a rovněž Qualcomm potvrzuje, že na tuto věc přistoupil, aby si zajistil budoucí dodávky potřebných čipů.

