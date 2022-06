TSMC vzkazuje zákazníkům, ať přesedlají alespoň na 28nm proces

Pro mnohé účely stačí i dnes technologie pro výrobu čipů na 45nm, 65nm či dokonce ještě starších procesech, které jsou z pohledu moderních procesorů či grafických karet už dávno zastaralé. V posledních letech ale byly velice potřebné zvláště v automotive, kde vznikaly i situace, že firmy musely platit za potřebné čipy to, co si prodávající nadiktoval, neboť jinak by hrozilo i pozastavení výroby. Dříve přitom nebyl důvod přesedlávat na novější technologie, když pro potřebné čipy ty dosavadní bohatě stačily, takže pro firmy by taková věc představovala především zbytečné náklady na změny ve výrobě a následné schvalovací procesy příslušných dílů.

Společnost TSMC ovšem právě takovým zákazníkům nyní sděluje, aby šli s dobou a rozhodli se k přechodu na novější technologie, a to alespoň na 28 nm.

Tato iniciativa pochází od Kevina Zhanga (senior VP, business development, TSMC), který chce zohlednit to, že jeho společnost prostě nemá v plánu nijak rozšiřovat kapacity pro 40nm a starší procesy. Čili přinejlepším tu zůstanou ty, které TSMC aktuálně nabízí, nicméně i staré kapacity jsou pro tuto firmu důležité, neboť staré technologie (40nm a starší) tvoří cca čtvrtinu jejích tržeb.

TSMC má jasnou motivaci, a sice zvýšit si své tržby, neboť čím starší proces, tím nižší cena za zpracovaný wafer. Na druhou stranu se na takový wafer vejde i více stejně složitých čipů, takže ve skutečnosti může být přechod na novější proces lepší pro TSMC i zákazníky, respektive by byl, kdyby se dal zařídit mávnutím proutku.

Právě 28nm proces je přitom už také za zenitem, neboť na svém vrcholu z hlediska ceny za tranzistor byl v roce 2015. Ovšem měl by na tom být v tomto ohledu rozhodně lépe než ještě starší procesy. I na to Kevin Zhang upozorňuje a dodává, že tu je i výhoda tvorby menších čipů s nižší spotřebou. Tím hlavním lákadlem však pochopitelně zůstává to, že z jednoho waferu získáme více čipů.

Server Anandtech navíc ve starší zprávě poukazuje na to, že TSMC bude rozšiřovat kapacitu specializovaných a vyspělých procesů o polovinu, což chce realizovat do roku 2025. Půjde přitom o 12 až 28nm technologie, čili pochopitelně i proto se nyní zástupce firmy snaží zákazníky přesvědčit k přechodu na novější procesy. Jde tu konkrétně jednak o novou továrnu v japonském Kumamotu a pak i o dva provozy na Tchaj-wanu a jeden v Číně.