Tvůrce herní série Fallout prozradil, kdo a proč začal Velkou válku

První hra z postapokalyptického světa Falloutu vyšla v roce 1997 a na jejím úplném počátku byl Tim Cain , který teď v 90minutovém rozhovoru pro YouTube kanál TKs-Mantis mluvil o vzniku Falloutu a odpovídal na různé otázky, které se vztahovaly i k novějším dílům od Bethesdy (Fallout 3 a novější). A ke konci zcela neplánovaně prozradil něco, o čem se celé roky v komunitě příznivců Falloutu vedly diskuze. Kdo a proč vlastně začal Velkou válku ("The Great War"), že zaútočil jako první pomocí atomovek. Zde se můžete podívat na danou část:





Tim Cain | ENG:

"The reason we got nuked is, bio-weapons were illegal and somehow China found out we were doing FEV (Forced Evolutionary Virus). And they were like: "you have to stop it." And we went: "OK." And all we did is move it. All we did was move it over."

Tim Cain | CZ překlad:

„Důvod, proč na nás (USA) zaútočili atomovkami, byl ten, že biologické zbraně byly nelegální a Čína nějak zjistila, že pracujeme na FEV (Forced Evolutionary Virus). A vyžadovali, abychom s tím skončili. Ale my jsme vývoj namísto jeho zastavení pouze přesunuli. Jediné, co jsme udělali, bylo to, že jsme jej přesunuli na jiné místo.“