Twitter jako platforma pro vydělávání: s tvůrci se podělí o příjmy z reklamy

Elon Musk se nechal slyšet, že poslední 3 měsíce byly pro něj extrémně náročné, protože vedle práce na Tesle a SpaceX se musel věnovat záchraně sociální sítě Twitter před bankrotem. Prý by takovou bolest nepřál nikomu a stále vidí před sítí mnoho výzev, nicméně ta konečně míří k tomu, aby se stala postupně ziskovou. Vedle předplatného Twitter Blue za 8 USD za měsíc chce Twitter zavést také platbu 1000 USD měsíčně za zlatý odznak pro ověřené firmy. Dále za každý spřízněný ověřený účet (např. pro významné zaměstnance) by firmy měly platit 50 USD za měsíc.



Musk si pro Twitter půjčil částku 12,5 mld. USD, nicméně už zaplatil první splátku úroků a postupně by se měl tohoto dluhu zbavovat. Dalším krokem bude sdílení příjmů z reklamy s tvůrci na síti. Tímto se přiblíží např. síti YouTube, která také umožňuje toto sdílení a pro nemálo lidí může být publikace obsahu na síti i živobytím. Nebude to ale tak jednoduché. V případě Twitteru půjde o příjmy z reklam v odpovědích, takže bude odměňovat ty, kteří jsou aktivní v konverzacích a ne jen v publikacích prvotních příspěvků bez další interakce. Také musí být předplatiteli Twitter Blue za oněch 8 USD měsíčně. Kolik ale tvůrci mohou dostat a jak se to vlastně bude počítat, to je zatím velkou neznámou.