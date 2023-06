Twitter zažalován o 250 mil. USD za porušování autorských práv na hudbu

Twitter jsou často problémy a dalším z nich je žaloba kvůli porušování autorských práv na hudbu. Tu na něj podala asociace National Music Publishers' Association (NMPA), která po něm chce odškodnění 150 tisíc za každou neoprávněně použitou píseň. Problém se má týkat okolo 1600-1700 písní (seznam Se sociální sítíjsou často problémy a dalším z nich je žaloba kvůli porušování autorských práv na hudbu. Tu na něj podala asociace National Music Publishers' Association (NMPA), která po něm chce odškodnění 150 tisíc za každou neoprávněně použitou píseň. Problém se má týkat okolo 1600-1700 písní (seznam naleznete zde ). Celkově se tak hodnota požadované částky pohybuje okolo 240-250 mil. USD. Žaloba zastupuje celkem 17 hudebních vydavatelství včetně těch největších jako Sony Music, BMG nebo Universal Music. Podle ní Twitter profituje z autorsky chráněného obsahu na svých stránkách, aniž by za něj platil licence.

Konkurenční sociální sítě, jako jsou např. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube nebo Snapchat, smlouvy s vydavatelstvími mají a licenční poplatky platí. Prezident NMPA David Israelite nicméně říká, že Twitter jako jediná velká sociální síť odmítá tyto poplatky zaplatit a upozorňuje i na to, že od října 2022, kdy se síť dostala do rukou Elona Muska, se v této věci nic zásadního nezměnilo. Spíše naopak, Musk se často nelichotivě vyjadřoval na adresu různých podobných asociací. NMPA dále dodává, že pod vedením Muska byly propuštěny tři čtvrtiny zaměstnanců a mezi nimi právě i lidé starající se o napravování problémů s autorskými právy (např. mazání obsahu podléhajícího autorským právům). Problémy se týkají nejen hudebních klipů, ale i filmů. Poměrně dlouho tak trvalo např. smazání filmů The Super Mario Bros. Movie a Avatar: The Way of Water, které se tu objevily. Jak se to změní pod vedením Lindy Yaccarino, to teprve ukáže až čas.