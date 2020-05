Twitterový účet hry Mafia vstal z mrtvých. Co se chystá?

Společnosti 2K Games a Hangar 13 patrně brzy oznámí novinky týkající se legendární série videoher s českým rodokmenem Mafia. Před koncem loňského roku se na internetu objevily první neoficiální detaily o budoucím titulu Mafia IV a minulý měsíc potvrdily ratingové agentury z Taiwanu a Jižní Korei, že se chystá remaster dvou předchozích dílů. Dalším náznakem, že se opravdu něco chystá, se stalo probuzení oficiálního twitterového účtu Mafia po téměř dvouleté hibernaci – poslední příspěvek totiž pocházel ze srpna 2018. Včera zveřejněný tweet se bohužel omezuje pouze na jediné slovo: „Rodina“. Tím vývojáři rozvířili další vlnu spekulací a a nepřímo tím potvrdili, že pracují na něčem novém.

Pokud bude v následujících týdnech opravdu představena nějaká novinka, tak to budou nejspíš remasterované verze původních her. Ovšem nikoliv celé trilogie, ale patrně pouze dvou posledních dílů – Mafia II z roku 2010 a Mafia III z roku 2016. Podle dřívějších spekulací bude Mafia II: Definitive Edition využívat nový engine, na kterém poběží i budoucí Mafia IV. Můžeme tedy očekávat řadu grafických vylepšení včetně možnosti zahrát si ve vyšším rozlišení, ale také podporu nových platforem. „Dvojka“ totiž byla vydána ještě v době PlayStationu 3 a Xboxu 360, i když po dlouhém čekání přibyla i zpětná kompatibilita s Xboxem One

Především remasterování posledního, fanoušky i odbornými recenzenty kritizovaného dílu, poměrně překvapí. Mafia III: Definitive Edition snad opraví některé další chyby a mohla by být také připravena na konzole nové generace – PlayStation 5 a Xbox Series X. „Definitivní edice“ také obvykle obsahují všechna vydaná DLC na jednom disku.

A snad nám vývojáři brzy oznámí také něco o novém dílu. Pro začátek by stačilo alespoň potvrzení, že je Mafia IV opravdu v plánu. Podle dřívějších spekulací by hra mohla vyjít v roce 2021, takže již bude využívat všech možností nových herních konzolí od Sony i Microsoftu. Čtvrtý díl by nás měl přenést do Las Vegas sedmdesátých let, kde kromě kasín a dalších neřestí prý čekají na hráče nové ekonomické možnosti a interakce s městem. Hráč by měl mít poprvé se možnost se projet na motorce a vývojáři se prý měli poučit z chyb ve třetím díle včetně nudných a opakujících se misí.

Pravověrní fanoušci Mafie stále nedají dopustit na první díl, který vyšel v roce 2002, ale dodnes získává nová komunitní rozšíření a herní módy. Před dvěma lety dokonce fanoušek vydal vlastní remasterovanou verzi, která obsahuje textury ve vyšším rozlišení, vylepšené 3D modely či podporu širokoúhlých monitorů.

