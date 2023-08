Týden v X (Twitteru): Elon "ukradl" @x, mění loga, chce reklamy za 1000+ USD a další

Elon Musk sice není CEO Twitteru (nyní X), do vedení firmy ale stále hodně promlouvá. Jednou z novinek je to, že Musk se stává oficiálně šéfem produktového a inženýrského týmu této sociální sítě, zatímco Linda Yaccarino, CEO společnosti, si vezme na starosti vše ostatní, tedy lidské zdroje, legální i finanční stránku a další zbývající části firmy. Hledá se ještě šéf pro bezpečnost na síti (ve smyslu "politické" korektnosti obsahu na síti, zejména co se týče umisťování reklamy k vhodným příspěvkům a naopak nezobrazování u nevhodných). Tohle ale zdaleka není vše, co se v poslední době událo.



Jedním z kontroverzních kroků je např. to, že inzerenti musí chtít reklamy minimálně za 1000 USD měsíčně, jinak přijdou o verifikační odznak. Toto má odstranit ze sítě falešné účty, pro něž se tento odznak zvyšující jejich hodnověrnost stane finančně více problematickým (zejména pro malé ryby), nicméně X chce také zvýšit své příjmy zajištěním si větších minimálních příjmů z reklamy. Na druhou stranu to patrně odradí menší inzerenty, kteří nechtějí vynaložit takové částky na zadávání reklamy na jedné ze sociálních sítí. Do 31. července X nabízelo 50% slevu.

Další problém se týkal ústředí X. Logo Twitteru bylo nahrazeno velkým svítícím X, což se nelíbilo mnoha lidem. Podle nich písmeno příliš jasně zářilo a celkem se na město obrátilo 24 lidí se stížnostmi, takže velké logo X zmizelo tak rychle, jako se tam objevilo.

Zdaleka ještě nekončíme. S přejmenováním Twitteru na X se také stal velmi cenným účet @x. Ten měl kdysi fotograf Gene X Hwang z Orange Photography, jenže sociální síť mu tento účet sebrala ke svým účelům bez toho, aniž by s ním jednala. Jako poděkování mu nabídli akorát merchandise s novým názvem sítě a prohlídku sídla firmy. Takový přístup rozhodně nevypadá vůbec dobře, ačkoli legálně v tom ze strany firmy patrně nebylo nic, co by šlo napadnout. Fotografův účet dostane nový název, Twitter (X) si pak ponechá ono uživatelské jméno @x.

Pojďme na trochu veselejší notu. Prohlížeč Microsoft Edge nese přejmenování Twitteru nelibě, a tak uživatele varuje, že aplikace změnila svou ikonku a může jít o scam. Doporučuje tak odinstalování Twitteru.

No a konečně i něco pozitivního. X konečně rozjel program Ads Revenue Sharing, tedy sdílení příjmů z reklamy s tvůrci, tedy něco podobného, co funguje např. na YouTube. Pokud uživatel splní minimální požadavky, X se s ním rozdělí o příjmy z reklamy. Musí jít o verifikovanou organizaci nebo předplatitele X Blue, tedy uživatel musí zaplatit předplatné, aby mohl být zaplacen. Pravidla pro přijetí do programu jsou ale pro mnoho lidí nedostižné. Zatímco 500 sledujících problém není, 15 milionů impresí během posledních 3 měsíců je už dost vysoké číslo, na které rozhodně nebude tak snadné dosáhnout jako v případě YouTube.