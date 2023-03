Uber Freight nabízí elektrické tahače Volvo jako Truck-as-a-Service

Svět se mění a v oblasti nákladní dopravy je to na hodně místech najednou. Předně je to stále zvyšující se zastoupení informačních technologií v celém procesu. S tím ale souvisí i jiný fenomén, kde se skoro vše překlápí do služeb, a to už i hmotné věci. Vidíme to na vzrůstajícím zájmu o operativní leasing u aut, kdy lidé jen tankují benzín, o další provozní věci kolem auta se nestarají a jen platí předplatné, nicméně něco podobného se objevuje i v nákladní dopravě. Uber převrátil svět taxislužeb a svou Uber Freight převrací i svět nákladní dopravy.



Jde o službu Truck-as-a-Service a spojuje zákazníky a dopravce podobně, jako to klasický Uber dělá s taxikáři a těmi, kteří se potřebují někam dopravit. Zákazníkům tak pomocí své platformy nabízí možnost objednat si přepravu z místa na místo ve stanoveném čase, ten tak nemusí držet vlastní flotilu nákladních vozů, nebo si sjednávat méně flexibilní smlouvy s dopravcem (objednává jen to, co právě aktuálně potřebuje). Naopak majitelé nákladních vozů si mohou pomocí platformy snadno vybírat zakázky k přepravě. Vše se děje 24/7 přes online platformu. Na platformě Uber Freight je už více než 200 tisíc uživatelů.



Dalším krokem do budoucna je přechod na elektrický pohon. Zde vstupuje do hry společnost WattEV, která nedávno koupila 50 elektrických tahačů Volvo VNR Electric a vlastní také síť nabíjecích stanic. Půjde o první elektrické tahače na platformě Uberu a ty už mají i svého prvního zákazníka v pilotním programu. Tím bude společnost CHEP a na vybraných trasách na jihu Kalifornie budou pro ni jezdit právě tyto elektrické tahače společnosti WattEV (bude se je snažit při výběru dopravce upřednostňovat).