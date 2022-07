Ubisoft k 1.9. ukončí podporu 15 starším hrám, přijdou o multiplayer nebo DLC

Na trhu je obrovské množství her a ty starší postupem času obvykle ztrácí na popularitě. Není pak divu, že se společnosti chtějí soustředit na vývoj her nových a podporu těch starších postupně utlumují. To je i případ Ubisoftu, který 1. září 2022 přijde s poměrně velkou stopkou pro celkem 15 starších herních titulů (většina byla podporována přes 10 let). Ukončení podpory znamená, že už nebude podporován multiplayer, nebudou fungovat online funkce a spojení s účtem Ubisoftu.

Pro některé hry to bude také znamenat nemožnost dalšího stahování a instalace DLC do her. Těmito hrami jsou následující: