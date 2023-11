Ubisoft nabízí zdarma hru Assassin's Creed Syndicate

Jacob Frye je předurčen k soubojům, zatímco Evie Frye se specializuje na stealth. A mimo mise z kampaně lze mezi nimi navíc v otevřeném světě libovolně přepínat podle toho, jakým způsobem zrovna chcete řešit vedlejší aktivity. Další zajímavostí je vystřelovací hák s provazem pro rychlejší pohyb po městě, k čemuž lze využívat i kočáry, které vyplňují ulice Londýna a můžete je obsazovat ve stylu GTA. Dále stojí za zmínku Fight Club aneb neozbrojené souboje v aréně coby vedlejší aktivita, která v jiných dílech série taky nebyla. Jde v pořadí o 9. velký díl série Assassin's Creed, který jako dosud jediný umožňuje v průběhu kampaně střídavě hrát za dvě různé postavy, jež mají odlišné schopnosti, které postupně odemykáte.je předurčen k soubojům, zatímcose specializuje na stealth. A mimo mise z kampaně lze mezi nimi navíc v otevřeném světě libovolně přepínat podle toho, jakým způsobem zrovna chcete řešit vedlejší aktivity. Další zajímavostí jepro rychlejší pohyb po městě, k čemuž lze využívat i kočáry, které vyplňují ulice Londýna a můžete je obsazovat ve stylu GTA. Dále stojí za zmínkuaneb neozbrojené souboje v aréně coby vedlejší aktivita, která v jiných dílech série taky nebyla.





Nicméně i díky tomu, že předchozí díl Unity měl při svém vydání v roce 2014 množství technických problémů, kvůli kterým se na něj snesla enormní kritika, byl Syndicate z hlediska zájmu hráčů poněkud upozaděný, protože už chtěli výraznější změnu v hratelnosti. Ale jelikož byl Syndicate v době vydání Unity už rozpracovaný projekt, došlo k jeho dokončení s původním konceptem a vyšel tak coby další díl, který se svou hratelností oproti tomu předchozímu stále ještě moc nelišil, přestože nějaké změny a nové prvky obsahoval, viz pár příkladů výše. V následujícím roce 2016 už nový díl ze série AC nevyšel a stalo se tak až v roce 2017 s příchodem Origins, který přinesl největší změny v hratelnosti od vzniku této série.

AC Syndicate vyšel 22. října 2015 od vývojářů Ubisoft Quebec (s podporou dalších týmů Ubisoftu). Pro hru vyšla obsahová rozšíření Jack The Ripper, The Last Maharaja, The Dreadful Crimes, Streets of London Pack (obsahuje The Darwin and Dickens Conspiracy + Runaway Train) a několik menších DLC přidávajících volitelné předměty do výbavy (zbraně, outfity).