Ubisoft ukázal NEO NPC, příklad využití AI v rozhovorech s NPC

Systémy generativní umělé inteligence (generative AI) se stávají stále důležitější i v herním průmyslu. Vývojáři je používají k různým účelům, mezi což patří nejen vylepšování grafiky, animací nebo vyplňování rozsáhlých herních světů obsahem, ale i k psaní různých částí kódu nebo i textů, které si pak můžeme v různé podobě ve hrách číst, aby došlo k lepšímu vykreslení atmosféry.

Jednou z oblastí, které se bude generativní AI týkat, je také interakce s nehratelnými postavami (NPC). Dosavadní NPC jsou totiž obvykle hodně statická a to, co říkají, jsou už dříve někým napsané texty, které pak NPC říká v určitém čase nebo situaci podle předem jasně zadaných pravidel, z čehož pak hráč snadno získá dojem opakující se a nezáživné konverzace (někdy může NPC opakovat větší množství vět, ale při dalších pokusech o konverzaci stejně brzy dojde k opakování). Zatímco využití generativního AI slibuje tento nedostatek odstranit, když by NPC v rozhovoru dynamicky reagovalo a přizpůsobovalo své chování a vyřčená slova dané situaci a tomu, co by hráč říkal (pokud by mohl s NPC mluvit přes mikrofon).

Minulý týden Ubisoft na GDC 2024 ukázal prototyp svého systému NEO NPC, v rámci kterého NPC při rozhovoru s hráčem používají generativní AI. Projektu se v Ubisoftu věnuje malý tým v jeho studiu v Paříži, který používá systém od společnosti Inworld, jenž má označení Character Engine a využívá různé jazykové modely (LLM). Společně s ním pracuje i s komponentou Nvidia Audio2Face, jež se stará o animaci obličejů postav na základě zvukového vstupu a je součástí technologické sady ACE (Avatar Cloud Engine). Na následujícím videu se můžete podívat na záznam takového rozhovoru, kdy NPC s pomocí generativního AI v reálném čase odpovídá na to, co mu říká lidský hráč:

Na další příklad se lze podívat v článku na webu The Verge (video není na YT). Ubisoft zdůrazňuje, že parametry definující jednotlivá NPC, jako je jejich osobnost, historie a styl konverzace, by byly nadále vytvářené lidmi, aby každé NPC co nejlépe zapadalo do herního světa a příběhu. Ale při kontaktu s hráčem by už mluvilo s využitím generativního AI, přičemž by mohlo zohledňovat nejen to, co hráč říká, ale také s jakou intonací hlasu, nebo co by při tom dělal (už teď se můžeme v některých hrách setkat s tím, že NPC zareaguje jinak, když na něj namíříme zbraní, takže ve spojitosti s generativním AI by mohla být variabilita při různých akcích ještě zajímavější).

Ubisoft také uvedl, že se v rámci projektu snaží rozlišovat, zda se hráč vůči danému NPC chová nepřátelsky, nebo zda jej uráží, aby dokázali zachytit "nevhodné" vstupy ze strany hráče. A pokud dojde k identifikaci "toxického" chování, aby na to jejich model zareagoval tím, že přestane spolupracovat.

Generativní AI má velký potenciál změnit způsob komunikace s NPC a je jasné, že vývoj v tomto směru bude pokračovat. Navíc vedle zvýšení interaktivity je tu i další faktor v tom, že v případě obřích otevřených světů, které má zejména Ubisoft ve svých hrách v oblibě, bude možné prostředky, které by jinak musely být vynaložené na vymýšlení přesného znění vět ve všech konverzacích, soustředit do jiných oblastí vývoje.