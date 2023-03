Ukázal se obří socket Intel LGA 7529 pro až 512jádrové serverové procesory

Společnost Intel chystá pro budoucnost nové serverové procesory Xeon řad Granite Rapids a Sierra Forest. O nich toho zatím moc nevíme, hovoří se však např. o tom, že se TDP procesorů zvýší na 500 W. Spolu s tím se také mluví o nové patici LGA 7529. Ta by měla být opravdu obrovská. Na internetu se objevily i první snímky, kde je velikost nové patice dobře viditelná. Dnešní serverové procesory zabírají jen část nové patice a proti desktopovým procesorům s LGA 1700 by to bylo ještě výraznější. Ty by nezabíraly ani jednu čtvrtinu té serverové. Na snímku dole je Intel Xeon Platinum 8352, který je pro LGA 4189 (dnešní Sapphire Rapids využívají LGA 4677).



Hovoří se o procesorech, které by mohly mít 86 nebo dokonce až 136 jader P-Core. Zmiňují se i varianty, které by mohly být tvořeny pouze úspornými jádry E-Core a v takovém případě se hovoří nejen o 334, ale také až o 512 jádrech. Měly by existovat i procesory vybavené pamětí HBM. Jak je vidět na základní desce, ta má 12kanálový řadič paměti DDR5-6400. Pokud jde o PCIe linky, prozatím se zmiňuje 96 linek PCIe Gen 5.0.